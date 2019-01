Vereniging voor Sportgeneeskunde maar net gered

De Vereniging voor Sportgeneeskunde heeft haar faillissement maar net kunnen afwenden. Dit zou vrijwel zeker het einde hebben betekend van de opleiding tot sportarts-specialist.

De Vereniging voor Sportgeneeskunde heeft zo’n 400 leden en bewaakt de kwaliteit van de sportgeneeskunde.

Hoog aanzien

De Vereniging voor Sportgeneeskunde is de koepelorganisatie voor een jong medisch specialisme dat internationaal in hoog aanzien staat. Maar in de loop van 2018 stond het voortbestaan van de vereniging op het spel. En ook de 25 basisartsen die worden opgeleid tot sportarts-specialist moesten vrezen voor hun toekomst.

In het rood

Naast de Vereniging voor Sportgeneeskunde bleken ook de beroepsopleiding tot sportarts (SBOS) en de organisatie van sportmedische instellingen (FSMI) voor zo’n 2 miljoen euro in het rood te staan.

Babette Pluim, arts van de KNLTB, waarschuwde het bestuur al in 2011. “Er waren toen al problemen met de verstrengeling van de organisaties, de wijze van toezicht op de besturen en het uitgavenpatroon.”

Volkskrant getipt

Lang probeerde de vereniging de financiële janboel binnenskamers te houden maar nu is de gang van zaken toch aan het licht gekomen na een tip via Publeaks.

“VWS werd wel al ingelicht”, zo vertelden sportartsen die zich schamen voor de situatie ‘maar deze zelf willen oplossen’. En daarmee is inmiddels een begin gemaakt.

Anja Bruinsma

Directeur Anja Bruinsma is aan de kant gezet maar rondom haar vertrek is geheimhouding afgesproken. De leden tasten dus in het duister over haar rol en de hoogte van haar ontslagvergoeding.

Bruinsma: “Ik ben weggegaan vanwege een verschil van mening over de toekomst van de sportgeneeskunde. Van financiële wantoestanden weet ik niets.”

Orde op zaken

Edwin Goedhart, bondsarts van Oranje en tot voor kort bestuurslid van de vereniging. “Wij hebben op te grote voet geleefd en zijn eigenlijk allemaal schuldig.”

Ook volgens Frank Backx, komend half jaar bestuursvoorzitter, zijn er onverantwoorde risico’s’ genomen. Backx wil orde op zaken stellen, “voor het eerst met een penningmeester die geen sportarts is.”

