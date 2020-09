SSL heeft het topdruk en onverwacht veel aanmeldingen

Het is druk bij de Stichting Studentensport Leiden (SSL). De stichting, overkoepelend orgaan van de studentensportverenigingen, heeft onverwacht veel aanmeldingen binnen.

Valentijn Kok en Willem Verhoeven van SSL: “De afgelopen periode was echt een uitdaging. Maar het is fijn dat we weer lekker mogen sporten.”

SSL signaleert een enorme belangstelling

Een record aantal studenten heeft zich bij studentenverenigingen ingeschreven. Ook de SSL merkt deze enorme belangstelling. Nieuwe studenten doen dat o.a. om in coronatijd zo toch sociaal contact te houden.

“Het aantal inschrijvingen was tegen de verwachtingen in zeer hoog. Sporten zoals roeien en volleybal bereikten al snel een ledenstop. Maar ook bij andere sporten liep het echt storm.”

De SSL merkt ook de aantrekkingskracht van onbekende sporten. “Iemand ziet bijvoorbeeld een filmpje van lacrosse voorbij komen en raakt toch nieuwsgierig. Zo spelen ook de kleinere clubs zich in de kijker.”

Groot Nederlands Studenten Kampioenschap

Ieder jaar vindt in de zomer het grootste sportevenement voor studenten plaats. Eén universiteit mag zich daarna de sportiefste universiteit van het jaar noemen. In juni 2020 ging het evenement echter niet door. Maar om er zeker van te zijn dat het in 2021 wél kan doorgaan, is er een crowdfunding actie gestart.

De organiserende stad vraagt veel geld van de universitaire sportcentra. Het probleem is dat die door de coronacrisis verlies hebben geleden. En daarom is er extra geld nodig. “Het is overigens pas de eerste keer dat Leiden deelneemt. Het GNSK heeft dus nog niet zoveel naamsbekendheid.”

Leidse Sportweek

Van 18 september t/m 27 september vindt ook de Leidse Sportweek plaats. Daarin geven de Leidse sportclubs een kijkje achter hun schermen. “De clubs laten studenten, natuurlijk wel binnen de coronamaatregelen, kennis maken met hun sport. In deze sportweek zijn zowel studenten als alle Leidenaren welkom om een kijkje te komen nemen.”

