Sporttop en NOC*NSF begeleiden sporters naar werk

Sporttop en NOC*NSF gaan samen de overgang van sporters van sport naar werk begeleiden. De stichting speelt nu al een rol in het begeleiden van talent naar de top en heeft het takenpakket uitgebreid.

NOC*NSF kreeg deze zomer opdracht om een plan te maken voor de overgang van sporters naar een maatschappelijke carrière. Het uitgangspunt was een soepele overgang.

Begeleiding topsporters

NOC*NSF benaderde vervolgens o.a. De Sportmaatschappij, FanBased en Sporttop die de sporters gaan ondersteunen. Sporttop focust daarbij op de individuele begeleiding van topsporters.

Eva Koenders van de stichting: “Wij halen naar boven in welke richting een voormalig topsporter zouden willen en kunnen werken. Zij zijn tijdens hun topsportcarrière vaak zo gefocust op het bereiken van de top, dat zij soms nauwelijks denken aan de tijd erna.”

Goud op de werkvloer van Randstad

Koenders begeleidde bij Randstad veel sporters bij een over de overstap naar de maatschappij. Bij Sporttop doet zij dat nu samen met Birgit Lempers die ook van Randstad komt. “Maar NOC*NSF is leidend in de samenwerking”, stelt Koenders.

“Want zij benaderen de sporters die aan het eind van hun topsportcarrière zitten. Als zij daaraan behoefte hebben voeren wij eerst een intakegesprek. Aan de hand daarvan wordt bepaald welke van de drie partijen het beste bij de begeleiding van hun hulpvraag past.”

Tevreden over Sporttop

De samenwerking met NOC*NSF heeft gevolgen voor sporters en talenten die nu al aan Sporttop verbonden zijn. Koenders: “Talenten met een status van NOC*NSF mogen ook al gebruik maken van de loopbaanbegeleiding. En zij zijn al erg tevreden over onze hulp. Deze samenwerking is dus een mooie toevoeging.

Begeleidingscirkel sluit zich

“De samenwerking sluit de begeleidingscirkel”, stelt Koenders. “Wij richten ons niet op de sportprestaties maar helpen talenten om zich te ontwikkelen en te presteren. Het doel is om de sporter zacht in de maatschappij te laten landen.”

