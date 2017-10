Ouderen sporten en bewegen zich uit hun eenzaamheid

Het project ‘Sociaal Vitaal‘ wil eenzaamheid onder ouderen wegnemen. Door hen laagdrempelig te laten bewegen raken zij met elkaar aan de praat en wordt eenzaamheid teruggedrongen.

In de laatste week van oktober ontvangen zo’n 800 ouderen tussen 55 en 85 jaar in Bellingwolde, Oudeschans en Klein Ulsda een uitnodiging voor een fittest.

Angst om te bewegen

“Zo’n test is nodig omdat mensen soms angstig zijn om te gaan bewegen”, zegt projectcoördinator Jack Kamminga van Huis voor de Sport Groningen. “Ouderen vinden het fijn dat zij door iemand worden getest die kijkt hoe groot de kans is dat zij met sporten een blessure oplopen.”

Minder eenzaam

Maar elkaar ontmoeten is vooral belangrijk tijdens dit project. “De ouderen raken met elkaar in gesprek met bewegen als middel. Want sporten en bewegen zet aan tot praten en maakt minder eenzaam.”

Taboe

Op eenzaamheid rust nog altijd een taboe. “Wij gaan daarom met wat oudere vrijwilligers ook bij mensen langs als zij dat willen. Zo voelen de ouderen zich vertrouwd en durven zij eerder naar de fittest te komen.

Prettig voelen

Kamminga hoopt dat er van de 800 aangeschreven ouderen er zo’n 100 op de fittest afkomen. “Van die 100 moeten er 30 doorstromen naar dit GALM-project zodat zij zich weer prettig gaan voelen en naar de sportclub durven te gaan.”

Door met bewegen

Petra van den Bosch, sportadviseur van de gemeente Borger-Odoorn: “Het is mooi om te zien dat veel mensen graag door willen gaan met bewegen, ook na afloop van het project. En dat is goed want als zij daarmee doorgaan, bijvoorbeeld via een sportclub, doen zij weer nieuwe contacten op.”

Nieuwe liefde

“Er bloeit soms ook nieuwe liefde op. Bijvoorbeeld bij een weduwe en weduwnaar die ik begeleid heb. Dat is een kroon op mijn werk. Je ziet dat mensen blij worden van bewegen en dat ze een betere conditie en een beter sociaal netwerk krijgen. Mooier kan het niet.”

