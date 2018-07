Tjeerd van Dekken naar Jeugdfonds Sport Groningen

Voormalig Tweede Kamerlid Tjeerd van Dekken, is de voorzitter geworden van het Jeugdfonds Sport Groningen. Hij volgt Albertiene Hadders op die sinds de start van het Jeugdsportfonds in 2007 voorzitter was.

Tjeerd van Dekken was van 2010 tot 2017 PvdA woordvoerder sport in de Tweede Kamer. “Het is voor mij een mooie kans om mijn werk bij het Jeugdfonds Sport voort te zetten.”

Extra bijdrage

Gemeenten stellen al meer geld beschikbaar voor kinderen die in armoede opgroeien. Maar een extra bijdrage van maatschappelijke organisaties en de particuliere sector zijn altijd zeer welkom.”

“Zo kunnen wij samen met gemeenten, onze partners en intermediairs die kinderen bereiken die nu niet mee kunnen sporten”, schrijft Van Dekken in een persbericht.

Jeugdfonds Sport Groningen

Het Jeugdfonds Sport Groningen ondersteunt kinderen van ouders met een laag inkomen. Met financiële hulp van het fonds kunnen zij toch sporten bij een sportclub. Het Jeugdfonds sport vergoedt dan de contributie en eventueel de benodigde sportkleding of attributen voor kinderen/jongeren van 4 tot en met 17 jaar.

Dit is mogelijk dankzij de financiële bijdragen van alle Groninger gemeenten, de Provincie Groningen en vele particuliere partijen, organisaties en fondsen.

Richting 3.000 kinderen

In 2010 wist het fonds in Groningen al 700 kinderen te bereiken. Dit aantal is in 2017 opgelopen tot bijna 2.300 kinderen. Volgens het Jeugdfonds Sport Groningen is nu, halverwege 2018, al voor 1.500 kinderen tussen 4 en 17 jaar de contributie betaald.

Van Dekken is zijn werk in Groningen al op 20 juli begonnen. Albertiene Hadders is na haar vertrek bij het Jeugdfonds Sport in Groningen toezichthoudster en zelfstandig organisatie adviseuse.

