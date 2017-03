Leger des Heils gaat sportpakketten uitlenen

Het Leger des Heils in Sint-Maartensdijk wordt vanaf 8 april as. een uitgiftepunt voor de uitleen van de sport- en spelartikelen voor de jeugd. Jeugd- en jongerenwerk Tholen heeft het initiatief genomen voor deze creatieve samenwerking.

Kees van Dis , wethouder sport en welzijn bij de gemeente Tholen, zal op 8 april as. tijdens de voorjaarsmarkt, het startsein geven voor de opening van het uitgiftepunt.

Sportpakket lenen

Vanaf die datum kunnen inwoners, sportverenigingen en scholen gebruik gaan maken van de mogelijkheid om een sportpakket te lenen. In deze pakketten zitten allerlei materialen waarmee sportactiviteiten kunnen worden georganiseerd. Materialen zoals voet- en basketballen, rackets, sticks, ringen, lintjes en hesjes.

Kennis maken

Tijdens de voorjaarsmarkt op het terrein van het Leger des Heils aan de Sportlaan 3 in Sint-Maartensdijk, kan iedere inwoner kennis maken met de pakketten. Er zullen van 10:30 uur tot 11:30 uur jongerenwerkers aanwezig zijn om uitleg te geven over de spellen en de pakketten.

Stimulering van sportontwikkeling

Kinderen en hun ouders of verzorgers kunnen op die dag ook aan een aantal activiteiten meedoen. En natuurlijk is ook de oudere jeugd van harte welkom. De gemeente Tholen hoopt nu door middel van deze pilot de beweging en sportontwikkeling van jongeren in Tholen meer te kunnen stimuleren.

