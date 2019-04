Jeugdfonds Sport Friesland zoekt meer intermediairs

In Friesland groeit 1 op de 9 kinderen op in armoede. Het Jeugdfonds Sport Friesland (JSF) geeft sportkansen aan kinderen en jongeren uit gezinnen die om financiële redenen niet kunnen sporten.

In 2018 konden 2561 kinderen starten met sporten dankzij het JSF. Dit zijn er bijna 180 meer dan in 2017 en 600 meer dan in 2016.

Bijdrage Jeugdfonds Sport Friesland

Zo’n 13.000 kinderen kunnen eigenlijk alleen maar sporten met een financiële bijdrage. Het JSF wil alle Friese kinderen bereiken, die vanwege geldgebrek niet kunnen sporten.

Het fonds vergoedt voor die kinderen de contributie en de benodigde kleding en sportattributen. Alle kinderen in Friesland moeten dus kunnen sporten. Daarom hebben 17 gemeenten in Friesland in 2018 geld voor hen beschikbaar gesteld.

Met dit geld helpt het JSF steeds meer kinderen in Friesland. Het Jeugdfonds Sport Friesland werkt ook samen met fondsen zoals de stichting Leergeld, de stichting Jarige Job en het Nationaal Fonds Kinderhulp. Deze samenwerking wil het fonds voortzetten om zo samen nog meer kinderen te bereiken.

Huidige intermediairs

Het JSF behandelt alle sportaanvragen voor kinderen en jongeren in Friesland. Het maakt niet uit voor welke sport deze aanvragen worden gedaan. Een aanvraag voor vergoeding van kleding of het lidmaatschap kan alleen gedaan worden door erkende intermediairs. Dit zijn functionarissen zoals:

– buurtsportcoaches;

– groepsleerkrachten;

– vrijwilligers van de stichting Leergeld;

– maatschappelijk werkers;

– medewerkers van wijkteams of

– jeugdhulpverleners.

Nieuwe intermediairs

Maar het Jeugdfonds Sport Friesland kan altijd meer enthousiaste intermediairs gebruiken. Degenen die zich ook geroepen voelen om alle kinderen te bereiken, kunnen zich aanmelden via alle kinderen doen mee.

Follow @Allesportzaken