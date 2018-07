Jeugdsportfonds verder als Jeugdfonds Sport en Cultuur

Het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds gaan vanaf 3 april jl. samen verder als het Jeugdfonds Sport en Cultuur. Het fonds blijft zich inzetten om jongeren die in armoede opgroeien, toch te kunnen laten sporten of aan kunst of cultuur te kunnen doen.



Jeugdfonds Sport & Cultuur In 2017 kregen ruim 60.000 kinderen in 220 gemeenten de kans om te kunnen sporten of aan kunst en cultuur kunnen doen via het (nu)

Grotere sociale omgeving

Het Jeugdsportfonds gaf sinds 1999 sportkansen aan kinderen uit achterstandsgezinnen. Voor hen kon dit fonds de contributie betalen zodat deze kinderen meer in contact kwamen met andere kinderen.

Daardoor leren zij spelenderwijs de regels en omgangsvormen in een nieuwe sociale omgeving. Want die regels krijgen zij thuis en op school vaak niet mee. Hierdoor krijgen zij een kleinere kans om buiten de boot te vallen en een grotere kans op een betere toekomst.

Samen vanaf 3 april

Het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds gaan vanaf 3 april jl. samen verder als het Jeugdfonds Sport en Cultuur. Beide takken zetten zich in om jongeren die in armoede opgroeien, toch te kunnen laten sporten of aan kunst en cultuur te kunnen doen.

Nieuwe huisstijl

Voor kinderen en jongeren die opgroeien in armere gezinnen is het belangrijkste dat zij mee kunnen doen en de kans krijgen om hun leefwereld te vergroten. Aan deze missie en werkwijze verandert niets. Waar wél iets aan verandert, is het uiterlijk van het fonds. Daarvoor is een nieuwe huisstijl ontwikkeld.

Jeugdfonds Sport en Cultuur

In Nederland groeien ruim 378.000 (1 op de 9) kinderen op in een gezin dat moet rondkomen van een bestaansminimum. Zo’n 150.000 kinderen uit deze groep kunnen nergens aan meedoen. Iets aan sport of cultuur doen helpt hen om zich fysiek, mentaal en sociaal te ontwikkelen.

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur maakt het mogelijk dat jongeren toch lid kunnen worden van een sportclub of iets cultureels te kunnen doen. Want meedoen betekent voor hen meer kansen.

Follow @Allesportzaken