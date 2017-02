Inkomenstoets discussiepunt Jeugdsportfonds Den Helder

“Niet ieder kind dat aanspraak kan maken op het Jeugdsportfonds heeft daar behoefte aan”, stelt Jellie Gatowinas. Zij is de voormalig voorzitter van het fonds in Den Helder. Gatowinas is opgestapt omdat ze het niet eens is met het landelijke beleid van het JSF. Het knelpunt is de inkomenstoets.

“Eigenlijk zou je als Jeugdsportfonds los moeten komen van de landelijke organisatie. Je zou die inkomenstoets door de gemeente als grootste subsidieverstrekker moeten laten afnemen.”

Inkomenstoets

Het Jeugdsportfonds betaalt de contributie voor kinderen uit gezinnen waar geen geld is om lid te worden van een sportclub. Het discussiepunt is dat de inkomenstoets niet wordt afgenomen door het Jeugdsportfonds. Volgens Gatowinas komen er zo kinderen in het fonds terecht die er niet in thuis horen. Zij verkondigde haar onvrede over deze werkwijze tijdens een commissievergadering op 6 februari jl.

Juist samen optrekken

Dick van der Weide, de huidige voorzitter van Jeugdsportfonds Den Helder, is het niet eens met de zienswijze van Gatowinas. “Het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds zijn samen opgetrokken. Daarom hebben wij van staatssecretaris Jetta Klijnsma, alleen al voor Den Helder, 364.000 euro subsidie gekregen.”

Dicht op de situatie

Van der Weide bestrijdt het beeld dat er onterecht kinderen in het Jeugdsportfonds terecht komen. “De screening verloopt via intermediairs die dicht op de situatie van het kind zitten. Het zal wel eens iets mislopen maar wij hebben in 2016 zo’n 500 kinderen geholpen. Het beeld dat er structureel iets mis gaat klopt niet. Wij bereiken alleen nog niet iedereen in Den Helder, zoals bijvoorbeeld in Julianadorp.”

Armoede-nota ingetrokken

Van der Weide is alleen bang dat er een tijdje geen geld vanuit de gemeente komt. De reden daarvoor is dat de wethouder de armoede nota heeft ingetrokken. “Ik hoop dat dit ons geen geldproblemen oplevert want dan moeten wij een stop op de inschrijvingen zetten.”

Volg je ook @Allesportzaken?