Incident op Kampong complex wordt intern opgelost

Bij de Utrechtse sportclub Kampong is n.a.v. een incident, wat onrust ontstaan. Jongens van de voetbalafdeling van sportvereniging Kampong in Utrecht hebben jonge hockeyers van Kampong lastig gevallen. Dat heeft het bestuur bekend gemaakt in aan bericht aan de ouders van alle jeugdleden.

Enkele jeugdleden van de hockeyafdeling zijn na de training achter het clubhuis lastig gevallen. “Inmiddels is bekend wie de belagers zijn”, schrijft het bestuur in een app-bericht aan alle ouders.

Meer dan 5.000 leden

SV Kampong is de grootste omni-sportvereniging van Nederland met meer dan 5.000 leden. Op de club worden voetbal, cricket, hockey, squash, tennis en Jeu de Boules gespeeld, zowel op top- als recreatief niveau.

Incident wordt passend afgerond

“Het incident deed zich voor tussen jeugdleden van Kampong Voetbal en Kampong Hockey. Daarom trekken de besturen van beide takken van Kampong met elkaar op. Wij willen dit – naar wij hopen – éénmalige incident passend afronden”, zo werd in een app bericht aangegeven. Het bestuur van Kampong Hockey overlegt eveneens met de ouders van de betrokken jeugdleden.

Veiligheid staat voorop

“De veiligheid van de leden op het complex van Kampong staat altijd voorop. Voor de zekerheid laten wij daarom de veldverlichting rondom de speelzalen in de komende weken ’s avonds blijven branden”, zo stelt Arthur Willems, secretaris van Kampong Hockey.

