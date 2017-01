Herstel lichaamsvertrouwen bij hart- en suikerpatiënten

Personen die een hartinfarct, een hartoperatie of een probleem aan de bloedvaten hebben gehad kunnen in Spijkenisse werken aan herstel van het lichaamsvertrouwen. Recreatiesportvereniging ex-hartpatienten Spijkenisse (REHS) laat hen onder professionele begeleiding op eigen niveau aan dit herstel werken.

REHS In Spijkenisse bestaat al bijna 34 jaar een sportclub voor en door hartpatiënten. Dezeheeft zo’n 115 leden die allemaal best een deuk in hun lichaamsvertrouwen hebben opgelopen.

Diabetes vaak voorbode hartproblemen

Deze speciale sportclub voor hartpatiënten werkt nauw samen met de Diabetesvereniging Nederland. Want bewegen is ook voor patiënten met diabetes type 2 heel belangrijk. Eigenlijk net zo belangrijk als voor hartpatiënten want diabetes is vaak een voorbode van hartproblemen.

Een beter uithoudingsvermogen

Regelmatig bewegen leidt tot een beter uithoudingsvermogen waardoor ex-hartpatienten zich een stuk prettiger gaan voelen. Maar bewegen bevordert ook de hele gezondheid en traint het hart- en vaatstelsel. Ex-hartpatiënten gaan zich beter voelen, raken minder snel vermoeid en beleven veel plezier tijdens het sporten en bewegen.

Werken aan herstel lichaamsvertrouwen

Bewegen in groep lotgenoten is leuk en motiveert en diabetespatiënten die een betere conditie krijgen, kunnen mogelijk zelfs toe met minder medicijnen. Bewegen geeft veel ex-hartpatiënten ook weer het lichaamsvertrouwen terug.

Instructeur en verpleegkundige

Bij het REHS wordt altijd gesport onder begeleiding van een instructeur en een verpleegkundige. Zij zien er steeds op toe dat de sporters zich niet te veel maar ook niet te weinig inspannen. De begeleiders zijn goed op de hoogte van de bewegingsmogelijkheden die mensen met een hart-, vaat- en/of diabetesprobleem hebben.

Gesprek blijven voeren

De REHS biedt meer vormen van sport en spel zo aan, dat deelnemers zich niet maximaal hoeven in te spannen. Het is belangrijk dat men tijdens het sporten en tijdens de conditieoefeningen in staat blijft om normaal met elkaar te praten. Daarbij wordt goed gelet op een rustige ademhaling. De leden van REHS maken ook gebruik van fitnesstoestellen.

