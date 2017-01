Fusie van Bossche voetbalsclubs lijkt beste optie

De voetbalverenigingen TGG, OSC ’45 en RKJVV in Den Bosch zijn in gesprek over verregaande samenwerking. Mogelijk komt er binnen niet al te lange tijd zelfs een fusie. De besturen van de clubs hebben elkaar opgezocht omdat vooral vv RKJVV met problemen kampt.

“Wij kunnen volgend seizoen niet meer zelfstandig verder”, stelt RKJVV-voorzitter Gerard Pieters. Het is verschrikkelijk voor zo’n gezellige club maar ik zie geen mogelijkheden meer.”

“Wij hebben nu nog 160 leden maar dat aantal loopt gestaag terug. Wij hebben afscheid moeten nemen van een belangrijke sponsor en een maandenlange sluiting van de kantine dreigen ons fataal te worden”, aldus Pieters. Fuseren lijkt nog de enige optie.

Leden eigenlijk overnemen

De gemeente Den Bosch ondersteunt een samenwerking met andere clubs door de gesprekken te leiden. Volgens Erik Pols, voorzitter van sv OSC ’45, zijn de clubs eigenlijk gaan praten omdat zijn club (400 leden) en vv TGG (tussen 350 en 400 leden) de leden van RKJVV graag zouden overnemen. De ledenvergaderingen van de betrokken clubs moeten zich nog in januari 2017 over een fusie uitspreken.

Fusie beste oplossing

“Dat RKJVV er slecht voor staat is vervelend maar meer leden voor ons betekent ook meer omzet.” Hoewel Pols niet blij is met het tempo van de gemeente, vindt de voorzitter van OSC ’45 een fusie de beste oplossing. “Wij kunnen als kleine clubs niet concurreren met de grotere zoals OJC of Emplina.”

Blij met de realiteitszin

Sportwethouder Jos van Son legt de clubs géén druk op maar is wel blij met hun realiteitszin. De gemeente wil de locatie van TGG en RKJVV graag ontwikkelen. “Met een fusie wordt de oprichting van een sterke club met nieuwe kunstgrasvelden en ledverlichting mogelijk.” TGG-voorzitter Ted Timmermans wil nog niet op de zaken vooruitlopen. “Ik ga eerst tekst en uitleg geven tijdens de komende ledenvergadering.”

