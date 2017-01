De proefballonnetjes van Marco van Basten

Marco van Basten heeft wat ideetjes gelanceerd zodat wij een idee krijgen hoe hij het voetbal aantrekkelijker wil maken. Hij laat zich inspireren door sporten zoals (ijs)hockey en denkt aan 8-seconden shoot-outs vanaf 25 meter. En hij wil dat al lekker snel, als eerste op het WK over 9 jaar.

Het lijkt Van Basten een goed idee om de gele kaart te vervangen door een tijdstraf van vijf of tien minuten. En als een speler vijf keer de fout in gaat, zou hij of zij definitief van het veld moeten.

Praten en wisselen

Als het aan Van Basten ligt mag in de toekomst alleen de captain nog met de scheidsrechter praten zoals dat nu in het rugby gaat. Ook mogen er van hem wel wat vaker spelers worden gewisseld. Zeker bij een verlenging zouden de teams één of twee extra wisselspelers mogen inzetten.

Afschaffing van buitenspel

Stoppen met buitenspel ziet Van Basten ook al een mogelijkheid om het spel aantrekkelijker te maken. “Zonder buitenspel ontstaan er meer kansen om te scoren. Voetbal gaat nu steeds vaker op handbal lijken met negen spelers om de doelman heen.”

Shoot-outs is een goed idee

NOS-analist Jacques Brinkman: “In hockey werd het buitenspel alleen afgeschaft omdat er zo vaak werd gefloten maar dat bleek geen succes. Teams moeten nu altijd rekening houden met een spits die diep blijft staan en daardoor is het spel verdedigender geworden.”

“Het invoeren van shoot-outs is een goed idee. Die zijn moeilijker dan penalties en het is veel leuker voor het publiek. Ik ben voorstander van een penalty tijdens een wedstrijd maar om een pot te beslissen zijn shoot-outs een verbetering.”

“Een hockeyarbiter kan een groene (tijdstraf van 2 minuten), een gele (tijdstraf van 5 minuten) of een rode kaart (definitief van het veld) trekken. Voor voetbal is een gele en een rode kaart genoeg en koppel dan aan een gele kaart een tijdstraf van 2 of 5 minuten.”

Volg je ook @Allesportzaken?