Sportstimulering werkt voor mensen met psychische problemen

Sport bevordert een gezonde leefwijze en een gevoel van welbehagen. Uit studies blijkt dat sportstimulering mensen met psychische problemen gezondheidswinst kan opleveren. Reakt organiseert al activiteiten om psychiatrische patiënten in de regio Den Haag te laten bewegen.

Via de Dutch Trainee Cup Den Haag laat Reakt nu al kwetsbare mensen met een psychisch- en/of verslavingsprobleem, kennismaken met bewegen via een sportvereniging.

Sporten en vrijwilligerswerk

Een half jaar lang sporten deze mensen steeds twee keer per week onder begeleiding van clubtrainers en begeleiders van Reakt. Daarnaast doen zij voor de club één keer per twee weken vrijwilligerswerk. Dit werk varieert van onderhoud van het clubhuis tot het assisteren bij trainingen. Hierdoor voelen zij zich steeds meer betrokken bij ‘hun’ club.

Lid van de sportvereniging

Via groepssessies wordt aanvullend aandacht besteed aan de persoonlijke ontwikkeling van deze mensen. Tijdens deze sessies wordt aan hun doelen gewerkt en worden zij gestimuleerd om lid te worden van de sportclub. Zo blijven zij zelfstandig en structureel bewegen en zijn zij weer een onderdeel van de maatschappij.

Grip op hun gezondheid

Reakt vindt bewegen een laagdrempelige manier om minder stabiele mensen weer te integreren in de maatschappij. Via sportstimulering komen deze mensen weer de deur uit en krijgen zij weer structuur in een dag- en nachtritme. Daarnaast krijgen zij weer grip op hun psychische gezondheid.

Standaard voor sportclubs

Van de 32 deelnemers aan de Dutch Trainee Cup zijn er al 22 lid geworden van hun sportclub (av Sparta, Hsv Escamp of Tv Breekpunt). “Door dit succes hoop ik dat deze vorm van sportstimulering wordt ingebed in het aanbod van sportclubs en zorginstellingen”, stelt projectleider Sjoerd van der Vlugt.

Sportimpuls van ZonMw

Sportstimulering via de Dutch Trainee Cup Den Haag wordt in 2017 nog gesubsidieerd via een Sportimpuls van ZonMw. Het programma is een samenwerking waaraan ook het Leger des Heils en de stichting Life Goals deelnemen.

Volg je ook @Allesportzaken?