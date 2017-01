De gemoederen liepen tijdens de wedstrijd HZVV tegen De Weide hoog op. HZVV moest winnen om poulewinnaar te worden. Bij puntenverlies zou stadgenoot De Weide naar de finale gaan. Op het PWZ toernooi werd echter de sportieve grens overschreden, de wedstrijd ontaardde in een supportersduel.

Toen HZVV de 4-3 scoorde ging het mis. Supporters duwden en er werden klappen uitgedeeld. “Er is een sportieve grens overschreden”, zegt scheidend Protos Weering voorzitter Jo Assen.

Supporters lopen vol

“De stewards van HZVV en De Weide kunnen de aanhangers niet in de hand houden. Supporters horen niet op het veld thuis”, aldus Assen. De oorzaak van de relletjes is volgens hem drankmisbruik. “HZVV en De Weide moeten de supporters uit de kantines houden. Rond een uur of tien is de grens overschreden en zijn zij ladderzat.”

Geen alcohol voor minderjarigen

De bewering van Assen klopt niet volgens HZVV-voorzitter Johan Massier. “Onze kantine is pas een uur voor vertrek naar Emmen geopend. En er is aan minderjarigen geen alcohol verkocht. Er is maar voor 30 euro verkocht, voornamelijk voor koffie, frisdrank en chocomelk.”

Om de tafel

Het bestuur van Protos Weering Zaalvoetbaltoernooi (PWZ) heeft nog niet formeel met de clubs gesproken. “Wij gaan wel met elkaar om de tafel om te bespreken wat wij het beste kunnen doen. De clubs krijgen daarna bericht over wat er besloten is. Ook uitsluiting van deelname aan de finale is een optie”, aldus Assen.

Streng bij ongeregeldheden

Het bestuur van het PWZ toernooi is streng bij ongeregeldheden. Meerdere clubs werden in het verleden uitgesloten van deelname. “Wij hebben een toernooi dat de afgelopen jaren heel succesvol was. Dan is het jammer dat een paar clubs roet in het eten gooien. Ik hoopte op een rustig afscheidstoernooi en dan wordt toch de grens overschreden”, aldus Assen.

Volg ook @Allesportzaken