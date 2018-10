Zichtbaar blijven na de Week van de scheidsrechter

Vanaf 6 oktober is het weer de ‘Week van de scheidsrechter’. Veel clubs zetten in die week de mannen en vrouwen, maar ook jongens en meisjes, in die duizenden wedstrijden fluiten. Zo ook bij SDO in Bussum.

Bij SDO is het duidelijk dat de ‘Week van de Scheidsrechter’ is begonnen. “Wij brengen dat nadrukkelijk in beeld”, stelt scheidsrechterscoordinator Wouter van der Schaaf.

Niet dringen

Ruud Bouwmans en Wouter van der Schaaf ‘runnen’ samen de scheidsrechterszaken bij SDO. Bouwmans heeft net gefloten, maar houdt zijn tenue aan. “Er is net iemand uitgevallen dus ik val straks nog even in bij de JO16.”

Twee jonge jongens eten gebak in de scheidsrechterskamer. De een fluit straks JO19 en de ander komt naar zijn vriend kijken. Na afloop praten ze over de wedstrijd en helpen elkaar zo. De twee coördinatoren genieten van het gesprek.

Zichtbaar blijven

“Jongeren en andere leden willen best fluiten maar staan niet te dringen voor de deur van de bestuurskamer. Daarom hebben wij het initiatief genomen om ook na ‘Week van de scheidsrechter’ zichtbaar te blijven.”

Met hulp van de KNVB hangen er nu op alle velden doeken met een oproep je aan te melden als scheidsrechter. “Maar wij leunen nu niet lekker achterover omdat de nieuwe scheidsrechters binnenstromen.”

“Om het scheidsrechtersbestand te vergroten werkt een persoonlijke benadering het best”, zegt Bouwmans. “Vorig seizoen is een elftal gestopt dus belden wij alle spelers of zij bij de club betrokken wilden blijven door te gaan fluiten. Twee jongens wilden dat wel en als er dan één het in zijn vingers heeft is dat pure winst.”

Zelfvertrouwen

Fluiten helpt kinderen ook om zich te ontwikkelen. Van der Schaaf: “We hadden hier een schuchter meisje dat helemaal opbloeide nadat zij ging fluiten. Ze had het in de vingers en dat gaf haar zelfvertrouwen. Maar fluiten leert kinderen met een grote mond ook lessen in bescheidenheid.”

“Eigenlijk zou iedereen af en toe moeten fluiten”, vervolgt hij. “Het is goed om eens aan de andere kant te staan want dan weet je hoe moeilijk het soms is om beslissingen te nemen. Dat vergroot de acceptatie van de scheids.”

