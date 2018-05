10,8 miljoen WK wielrennen in Drenthe en Groningen

De provincies Drenthe en Groningen zijn bereid de portemonnee te trekken voor het WK Wielrennen. In totaal gaat het om 10,8 miljoen euro. Dat bevestigen Gedeputeerde Staten van beide provincies.

Het WK Wielrennen 2020 in het Noorden is een stuk aannemelijker geworden. De provincie Groningen stelt 5,8 miljoen euro beschikbaar en Drenthe legt daar nog eens 5 miljoen euro bij.

Nog niet rond

De zaak is nog niet helemaal rond want de Provinciale Staten moeten over een paar weken de toezegging nog definitief goedkeuren. Provinciale Staten van Groningen nemen hierover op 30 mei een beslissing en op 6 juni komen Provinciale Staten van Drenthe bij elkaar.

Maar een belangrijke etappe is genomen nu beide provinciale overheden zich garant willen stellen teneinde het WK wielrennen naar het Noorden te kunnen halen.

Eric Kersten

De Brabander Eric Kersten van ‘The Organizing Connection‘ is optimistisch. Het bureau uit Oss voor de organisatie van het WK. Kersten steekt zijn nek uit want hij draagt een fors deel van het financiële risico.

Kersten heeft ruime ervaring met het organiseren van grote sportevenementen. Zo was hij met zijn bedrijf onder meer verantwoordelijk voor het WK BMX in Ahoy en tekende hij al twee keer voor het WK veldrijden. Maar het WK wielrennen 2020 op de weg zou wel zijn grootste klus tot dusver zijn.

Organisatorische problemen Venetië

Oorspronkelijk zou Venetië de gaststad zijn van het WK wielrennen 2020. Maar vanwege organisatorische problemen is dat niet zeker hoewel de stad ontkent uit de race te zijn. De internationale wielerbond UCI geeft in juni as . aan of de internationale wielertop het Noorden als strijdtoneel komt opzoeken.

TT Circuit Assen

Mocht het WK inderdaad in het Noorden plaatsvinden, dan zijn Emmen, Groningen, Appingedam, Gieten en Veendam de startplaatsen van de diverse onderdelen. De eindstreep voor alle koersen is in elk geval het TT Circuit in Assen.

