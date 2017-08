IOC let scherp op de rakettencrisis in Noord-Korea

Nog 183 dagen tot aan het begin van de Olympische Winterspelen in Pyeongchang. Maar het IOC heeft aangegeven de situatie rond de provocaties van Noord-Korea ‘nauwgezet te volgen.”

Over een kleine 200 dagen beginnen de Olympische Winterspelen in Zuid-Korea, maar vooralsnog onder een minder gelukkig gesternte.

Wel goed op schema

De Olympische Winterspelen in Zuid-Korea vinden plaats van 9 t/m 25 februari 2018. “De voorbereidingen liggen goed op schema maar het IOC houdt de ontwikkelingen op het Koreaanse schiereiland scherp in de gaten.” Dat stelt een woordvoerder van het IOC in een reactie op de opgelopen spanningen tussen Noord-Korea en de VS.

Vier raketten

De Amerikaanse president Donald Trump gaf deze week aan dat de VS hard zal terugslaan bij een Noord-Koreaanse provocaties. Dit land dreigt met het afvuren van vier raketten richting het eiland Guam, een onderdeel van de regio Micronesië. Het eiland ligt 4.500 km. van Noord-Korea en is een niet onafhankelijk territorium van de Verenigde Staten.

Onrealistisch

President Moon Jae-in van Zuid-Korea nodigde in juli jl. de bovenburen in Noord-Korea uit om deel te nemen aan deze Winterspelen. Ook al voldoet geen enkele atleet uit dat land aan de kwalificatienormen. Maar zijn voorstel voor een gezamenlijke afvaardiging is door Noord-Korea afgewezen en als onrealistisch bestempeld.

Follow @Allesportzaken