Koningsspelen 2019 in het teken van water drinken

Op basisschool De Vijverhof in Voorburg hebben Richard Krajicek, Ron Boszhard en Britt Dekker het thema van de Koningsspelen 2019 bekend gemaakt. Het thema is dit jaar ‘Water drinken’.

Onder toeziend oog van de directeur van de Voorburgse sportwethouder Nadine Stemerdink en de leerlingen van De Vijverhof werd het thema ‘Water drinken’ bekend gemaakt.

Ha-Twee-Go

Voorafgaand aan, en tijdens de Koningsspelen 2019 op 12 april as., worden alle kinderen uitgedaagd om water te drinken. Want water drinken is essentieel om goed te functioneren en presteren. Ha-Twee-Go, zoals de ‘superdrank’ tijdens de Koningsspelen wordt genoemd, houdt kinderen sterk, slim en snel.

“Met de Koningsspelen willen wij bijdragen aan een gezonde samenleving. Naast lekker bewegen en goed ontbijten is voldoende water drinken erg belangrijk. Want goed drinken heeft direct invloed heeft op je prestaties. Water is gezond, zorgt voor energie en is een makkelijke dorstlesser”, vertelt Richard Krajicek.

Zelf watersmaakjes maken

Het thema water drinken komt o.a. tot uiting tijdens het Koningsontbijt. JUMBO Supermarkten verzorgt ook dit jaar weer het gratis ontbijt waarin kinderen zelf diverse watersmaakjes kunnen maken.

Na het Koningsontbijt starten de Koningsspelen 2019 op 12 april traditiegetrouw zingend en dansend. De titel van het Koningsdaglied dat op 15 maart zal uitkomen, is ‘Pasapas’.

Samen plezier maken

Ook de Koningsspelen 2019 draaien weer om samen plezier maken. Daarom stimuleren de Koningsspelen 2019 scholen en sportaanbieders om samen te werken. Via de website kunnen scholen en sportaanbieders elkaar ook dit jaar weer met één druk op de knop vinden.

Dit maakt het voor scholen eenvoudig om in contact te komen met sportaanbieders in de buurt. Doel is om via de Koningsmatch het onderwijs en de lokale sport nog meer met elkaar te verbinden.

Scholen hebben t/m 28 februari de tijd om zich in te schrijven voor dit sportieve Oranjefeest. In 2018 deden er meer dan 1,2 miljoen kinderen van 6.000 Nederlandse basisscholen.

