Vuelta in Nederland gaat in augustus niet door

De Tour zal tussen 29 augustus en 20 september worden verreden. Dit hebben de wielrenunie UCI en Tour organisatie ASO bekend gemaakt. Hierdoor start er in augustus geen Vuelta in Nederland.

De Vuelta 2020 etappes op 14, 15 en 16 augustus in Nederland gaan dus niet door. En er is ook nog geen nieuwe datum voor de start. Hierover overlegt de UCI nog met de Spaanse organisator.

Geen Vuelta in Nederland

La Vuelta a España zou op 14 augustus met een ploegentijdrit van start gaan in de stad Utrecht. De tweede en derde etappe stonden gepland op 15 en 16 augustus. Op deze datums zou het peloton door de provincies Utrecht en Noord-Brabant fietsen. Maar de Vuelta in Nederland gaat helaas niet door.

Sportwereld op zijn kop

“De coronacrisis heeft de sportwereld op zijn kop gezet en dit treft ons nu dus ook. Wij hebben nog geen nieuwe startdatum. Daar moeten we nog even op wachten”, zegt Martijn van Hulsteijn van La Vuelta Holanda.

“Wij waren helemaal klaar voor het weekend van 14, 15 en 16 augustus in Utrecht en Noord-Brabant. Het is nu zaak om de gevolgen van de vertraging samen met de Spaanse organisatie te onderzoeken.”

“Dit betekent dat wij met de startsteden Utrecht, ’s-Hertogenbosch en Breda en de twee provincies gaan praten. En later natuurlijk ook met de 31 andere doorkomst gemeenten en alle andere betrokkenen.”

Meerdere factoren

Van Hulsteijn: “Er spelen meerdere factoren mee zoals andere evenementen, de politie-inzet, etc. De Vuelta vindt in Nederland op de openbare weg plaats. Dan moet je ook precies weten waar gemeenten aan de weg werken.

Als wij de Vuelta in Nederland zouden kunnen verplaatsen naar het najaar, dan hoeft dat niet per se te gebeuren. Want niet de UCI maar de Nederlandse en de Spaanse overheid gaan over de coronacrisis. Wij volgen te allen tijde de adviezen en richtlijnen van de centrale overheden en het RIVM.”

