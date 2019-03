La Vuelta Holanda raast in 2020 langs 34 gemeenten

La Vuelta Holanda doorkruist in augustus 2020 in drie dagen 34 Nederlandse gemeenten. Utrecht, Den Bosch, Breda en provincies Utrecht en Noord-Brabant presenteerden op 20 februari jl. de routes.

Het peloton van La Vuelta Holanda raast in 2020 in drie etappes over ruim 410 kilometer door de provincies Utrecht en Noord-Brabant.

Drie uitdagende routes

De ploegenpresentatie wordt op de donderdag voor het Vuelta weekeinde gehouden op het Vredenburg in de binnenstad van Utrecht. De eerste etappe is een 23,7 km. lange ploegentijdrit in deze stad. De rit voert door een groot aantal wijken van de stad en start en finisht bij de Jaarbeurs.

De tweede etappe van Den Bosch naar Utrecht voert door negentien gemeenten en is 182,9 km. lang. De wielrenners fietsen over kasseienstroken maar ook langs de Zuiderwaterlinie en over de Grebbeberg en de Amerongse berg.

De derde etappe van 193,82 km. begint in Breda met een start in het centrum op het Kasteelplein. Daarna passeert het peloton vijftien Brabantse gemeenten om weer te finishen in het centrum van Breda.

Een groot Spaans feest

De routes zijn bekend dus nu gaat de organisatie van La Vuelta Holanda aan de slag met de invulling van het evenement. De thema’s hierbij zijn feest, gezond en stedelijk leven en duurzaamheid. Het evenement krijgt extra beleving via de vele activiteiten voor en door inwoners. Hiervoor haken veel verenigingen, organisaties, partners, bedrijven en instellingen in.

Koersdagen La Vuelta Holanda

“Wij maken van La Vuelta Holanda 2020 echt een feest voor zowel de steden als de regio’s. Niet alleen langs het parcours maar ook in de aanloop naar de start zullen de steden en provincies rood kleuren”, aldus burgemeester Depla van Breda.

Op welke dagen er in 2020 precies gekoerst zal gaan worden hangt van de internationale sportkalender af. Maar de internationale wielerfederatie UCI zal deze ook op korte termijn bekend maken.

