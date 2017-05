Toernooi voor minderjarige vluchtelingen bij Zwaluw VFC

Het AMV Champions League toernooi voor minderjarige vluchtelingen was in 2016 al direct een groot succes. Daarom werd op 3 mei jl. op de velden van Zwaluw VFC in Vught de tweede editie gehouden. Vorig jaar deden er 12 teams mee en dit jaar waren dat er al 22.

Peter Pennings Vanuit het hele land hadden zich 250 jonge vluchtelingen van 14 t/m 17 jaar aangemeld. Wethoudervan de gemeente Vught verrichtte de aftrap van dit bijzonder toernooi.

Zinvolle dagbesteding

Je zult maar uit je vertrouwde omgeving in Eritrea, Syrië, Irak, Soedan of Afghanistan zijn gevlucht. En je zult maar in Hoogeveen, Overloon, Nijmegen, Maastricht of Utrecht terecht zijn gekomen. Zonder familie of zinvolle dagbesteding en vaak ook zonder het Nederlands te beheersen. Dan is sportieve afleiding welkom.

Even geen sores

Het toernooi werd door Zwaluw VFC samen met het COA georganiseerd. En de jongens werd een prachtige dag bezorgd waarop zij even hun sores van zich af konden voetballen. In het toernooi lag de nadruk op plezier in het voetbal en op een sportieve opstelling. Ter stimulering werden daarom sportiviteitsprijzen voor twee teams in het vooruitzicht gesteld.

Geen afgedankte schoenen

Initiatiefnemers Anne en Bart van de Water blikten na afloop tevreden terug. Anne: “Wij wilden vorig jaar iets anders doen dan onze afgedankte schoenen en kleren in een zak stoppen. Dus ontstond het idee om een toernooi voor minderjarige vluchtelingen te organiseren. En dat leverde met de inzet van een legertje vrijwilligers en Zwaluw VFC, een succesvolle eerste editie op.”

Hulp A-selectie Zwaluw VFC

Bart: “In 2016 speelden wij met 12 teams op 3 halve veldjes, dit jaar al met 22 teams op 3 velden. Wij kregen gelukkig veel hulp van de A-selectie van Zwaluw VFC. Zij hielpen o.m. de goals te plaatsen en de selectiespelers floten de wedstrijden. Maar ook bestuursleden en 25 andere vrijwilligers maakten deze dag voor de jongens weer onvergetelijk.”

Follow @Allesportzaken