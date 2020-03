Uitstel Olympische Spelen kost zeker 5 miljard euro

Sportmarketeer Frank van den Wall Bake begrijpt heel goed dat IOC-voorzitter Thomas Bach tijd vraagt. Die heeft hij nodig voor een beslissing over uitstel van de Olympische Spelen.

Je kunt niet zomaar roepen ‘we doen het op een ander moment’. Het organiseren van de Spelen gaat namelijk echt om mega-bedragen.

Uitstel Olympische Spelen kost miljarden

Het organiseren van de Olympische Spelen is een miljardenkwestie. “Japan en Tokyo werken met een begroting van om en nabij 11 miljard euro”, weet Frank van den Wall Bake. “Als ze de Spelen uitstellen komt de organisatie met een schadepost van zeker 5 miljard te zitten.”

Er ontstaan sowieso enorme problemen op het gebied van infrastructuur, inkomstenderving en de claim van NBC. Dit bedrijf heeft voor 1 miljard de uitzendrechten.”

Bach vraagt tijd

Het IOC staat steeds meer onder druk om de Spelen uit te stellen. Meerdere sportbonden en sporters vroegen al om uitstel van de Olympische Spelen. Thomas Bach reageerde door te zeggen dat hij hierover discussies wil starten. Van den Wall Bake begrijpt die vraag om extra tijd wel.

“Ik denk dat Bach allang heeft besloten om uit te stellen. Hij gebruikt die gevraagde weken alleen maar om te kunnen praten over uitstellen. De meeste mensen die kritiek uiten weten niet hoeveel consequenties dit heeft. Wij hebben het hier over een mega-evenement, veel groter dan een EK of WK voetbal.”

“Het gebouwde Olympische dorp is eigenlijk al een stad op zich. Na de Spelen zouden die appartementen naar inwoners van Tokyo gaan. Bij uitstel moet je die kopers een aanbod doen om volgend jaar hun appartement drie weken te verlaten. Want je bouwt in een jaar niet een compleet nieuw dorp.”

Uitzendrechten

Van den Wall Bake verwacht problemen met uitzenders zoals NBC. Die hebben grof geld neergelegd voor de uitzendrechten, de grootste inkomstenbron van de Spelen. “NBC heeft al zo’n 200 man in Tokyo rondlopen. De zender zit nu met een lege zomer en verliezen van alle adverteerders.”

“Uitstel van de Olympische Spelen gaat om bedragen die zelfs een stad zoals Tokyo in de problemen brengen. Het IOC vergadert hier nu 24 uur per dag over. Het grootste slachtoffer is Japan en in het bijzonder Tokyo”, zo besluit Van den Wall Bake.

