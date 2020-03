Uitstel Olympische Spelen lijkt onvermijdelijk

De roep om uitstel van de Olympische Spelen in Tokyo klinkt steeds luider. Maar voorzitter Thomas Bach wil er nog niet aan. De Amerikaanse zwem- en de atletiekbond roepen het IOC op om de Spelen een jaar uit te stellen.

USA Track and Field dringt bij het Amerikaans olympisch comité aan op uitstel van de Spelen. De VS was op de Spelen in Rio de Janeiro nog goed voor 13 van de 47 atletiektitels.

Spelen eerder al eens afgelast

Ook het Braziliaans olympisch comité ziet deelname aan de Spelen niet zitten. “Het is voor onze atleten nu moeilijk om op topniveau te kunnen presteren”. Als het aan NOC*NSF ligt kunnen de Spelen doorgaan “mits de uitbraak van het virus wereldwijd onder controle is.”

Voorzitter Paulo Wanderley, president van het Braziliaans Olympisch Committee: “De Spelen van 1916, 1940 en 1944 zijn ook afgelast. En in 1980 en 1984 hadden we te maken met een boycot van landen.”

“De Olympische beweging is sindsdien steeds sterker geworden. Uitstel van de Spelen is nu echt het verstandigste.” Het Spaanse Olympische comité en de Britse atletiekbond uitten die wens eerder al.

“Als de Spelen in Tokyo toch doorgaan, dan doen Canadese sporters in ieder geval niet mee. Zowel het Olympisch als het Paralympisch comité van Canada maakte dat op 22 maart jl. bekend. “Niets is belangrijker dan de gezondheid en veiligheid van onze atleten.”

Bach buigt niet

Maar voorzitter Thomas Bach van het IOC wil dat de Spelen volgens planning doorgaan. “Als we de Spelen afgelasten verstoort dat de Olympische droom van 11.000 atleten en 206 nationale olympische comités. Annuleren zou ook een oneerlijke oplossing zijn”, zegt Bach in de Duitse media.

Bach benadrukte dat het niet zo eenvoudig is om de Spelen vanwege het coronavirus te verzetten. “Je kunt de Spelen niet zoals een voetbalwedstrijd uitstellen en inhalen”, legt hij uit. “Uitstel is heel complex.” Voor Bach lijkt uitstel langzamerhand echter niet meer te vermijden.

Follow @Allesportzaken