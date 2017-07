Gaat het EK Vrouwenvoetbal voor ledengroei zorgen?

De winst van de oranje leeuwinnen op het EK Vrouwenvoetbal zou invloed moeten hebben op aanmeldingen bij de clubs. Dat hopen niet alleen veel gemeenten maar ook de provincie Utrecht waar het EK onder meer plaatsvindt.

De gemeenten wakkeren de oranjekoorts flink aan. “Het aantal vrouwelijke leden zou volgend seizoen omhoog moeten kunnen van 1.900 naar 2.200, aldus de provincie Utrecht.

Diep in buidel

De gemeenten waar gespeeld wordt tasten diep in de buidel om de oranjekoorts rond het EK Vrouwenvoetbal aan te wakkeren. Zo trekt Enschede 65.000 euro uit voor de promotie van het EK-Vrouwenvoetbal. De gemeente verwacht overigens niet dat de effecten goed te meten zullen zijn.

Nieuwe leden

De KNVB, de gemeenten en de clubs hopen dat het EK vrouwenvoetbal voor veel nieuwe leden zal zorgen. Met dat doel is het evenement drie jaar geleden door de bond naar Nederland gehaald. Maar dan moet Oranje het wel zo goed doen dat er echt een EK-sfeertje ontstaat.

Stormachtige groei vrouwenvoetbal

Het vrouwenvoetbal heeft zich de afgelopen jaren stormachtig ontwikkeld. Het bestand is van ruim 80.000 leden in 2005 tot ruim 153.000 KNVB-leden in 2016 gegroeid. In 2020 moeten het aantal leden, mede door het huidige EK vrouwenvoetbal, zijn doorgegroeid tot 183.000.

Maar voorlopig is het nog even afwachten. Want of het toernooi voor veel nieuwe inschrijvingen zal gaan zorgen, zal vooral afhangen van de resultaten van het elftal en de media-aandacht.

