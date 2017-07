IS roept op tot een aanslag tijdens EK vrouwen

Islamitische Staat (IS) of wat ervan over is, roept eenlingen op om een aanslag te plegen tijdens het Europees Vrouwenkampioenschap voetbal in het stadion Galgenwaard in Utrecht. De politie treft al maatregelen.

De aanslag het vrouwen EK zou op 19 juli moeten worden gepleegd, wanneer Engeland en Schotland tegen elkaar spelen. Dit meldt de SITE Intelligence Group.

Serieuze melding

De SITE Intelligence Group maakte de dreiging van een aanslag bekend n.a.v. een oproep op een pro IS-kanaal op Telegram, een soort WhatsApp. De politie in Nederland neemt deze melding serieus.

Gepaste maatregelen

SITE is een organisatie die de communicatie van terreurorganisaties en radicale moslims in de gaten houdt. De politie heeft de waarschuwing van SITE ook gelezen.

“Wij zullen passende maatregelen nemen”, zegt een woordvoerder van de politie tegen persbureau ANP. Maar over de aard van de maatregelen tegen een eventuele aanslag wilde hij niets kwijt.

Bedreiging wordt onderzocht

Ook de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) heeft kennis genomen van het bericht. Hij geeft aan de bedreiging van een aanslag nu te laten onderzoeken.

De toernooi-organisatie van het EK voetbal voor vrouwen zegt “al in nauw contact te staan met de NCTV.” Het toernooi zal van 16 juli t/m 6 augustus in Breda, Tilburg, Rotterdam, Utrecht, Doetinchem, Deventer en Enschede worden gespeeld.

