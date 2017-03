Annette van Trigt woordvoerder Women’s Euro 2017

Annette van Trigt is vanaf 15 maart coördinator woordvoering & communicatie bij de Stichting EK vrouwen 2017. Zij zal het voornaamste aanspreekpunt zijn voor media- en organisatorische zaken. Het UEFA Women’s Euro 2017 wordt in juli en augustus in Nederland gehouden.

Bert van Oostveen , toernooidirecteur van het EK voor vrouwen: “Van Trigt weet volledig de weg in de mediawereld. Met haar kennis en ervaring is zij zeer geschikt voor deze functie.

Met veel energie zijn we op weg om een voor Nederland uniek voetbaltoernooi te organiseren. Van Trigt wordt gezien als dè persoon om de media en het publiek zo veel mogelijk bij dit toernooi te betrekken.

Verder op de kaart

Van Trigt: “Nog nooit was een EK voor vrouwen met 16 deelnemende teams, verdeeld over 7 Nederlandse speelsteden, zo groot opgezet. Het is uniek dat wij zo’n toernooi in ons land mogen organiseren. Maar het is tegelijkertijd een prachtige gelegenheid om het vrouwenvoetbal nog verder op de kaart te zetten. Het is geweldig om daar aan mee te kunnen werken.”

NOS Journaal en Studio Sport

Van Trigt heeft een zeer ruime ervaring in de wereld van radio en televisie. Zo was zij onder meer presentator van het NOS Journaal en van Studio Sport. Voor NOS Sport deed zij onder meer verslag van grote sportevenementen zoals de Olympische Spelen en EK’s en WK’s voetbal. Tegenwoordig maakt Van Trigt vooral sportgerelateerde documentaires.

Grootste EK ooit

UEFA Women’s Euro 2017 wordt met 16 deelnemende landen het grootste Europees Kampioenschap voetbal voor vrouwen tot nu toe. De zeven speelsteden zijn Breda, Deventer, Doetinchem, Enschede, Rotterdam, Tilburg en Utrecht. De openingswedstrijd vindt op 16 juli in Utrecht plaats en de finale is op 6 augustus in Enschede.

Volg @Allesportzaken ook op twitter!