SLOWtriatlon is een triatlon, maar dan wat rustiger

Achter elkaar zwemmen, fietsen en tot slot een marathon lopen, maar dan een beetje rustig. Dan heb je de SLOWTriatlon. De eerste editie op 12 september in Gaastmeer is een wereldprimeur.

Voor zover bekend is nooit eerder een SLOWtriatlon georganiseerd. “Ik kon er op internet in elk geval niets over terugvinden”, zegt initiatiefnemer Fons van Rooij.

1/4 of een 1/8 SLOWTriatlon

Een hele triatlon of Ironman heeft een vaste opzet. Die bestaat uit 3,8 km. zwemmen, 180 km. fietsen en 42,195 km. lopen. De SLOWTriatlon in het Friese dorp Gaastmeer kent voorlopig alleen een 1/4 en een 1/8 variant. Van Rooij organiseert in 2021 wel een hele triatlon die vijf dagen zal gaan duren.

De SLOW-variant is bedoeld voor sporters die graag ontspannen bewegen maar niet wars zijn van een forse inspanning. Drie sporten op één dag biedt die uitdaging dus voldoende.

Ruimte voor een goed gesprek

De deelnemers gaan 500 of 1000 meter in het open water van De Grons zwemmen. Dan fietsen zij 20 of 40 km en wandelen 5 of 10 km tussen Heeg, Bolsward en Workum.

Na afloop staat er een BBQ gepland. “Naast de sport biedt het evenement dus ook alle ruimte voor een goed gesprek”, zo stelt Van Rooij. Er is plek voor zo’n 100 deelnemers waarvan de eerste 55 zich al via de website hebben aangemeld.

Primeur was eigenlijk voor Woerden

De SLOWTriatlon zou eigenlijk in april van dit jaar in Woerden zijn primeur beleven. Maar de corona-uitbraak gooide lelijk roet in het eten. Het evenement in deze gemeente is om die reden dus verzet naar 2021. En in Friesland gaat zwemmen in open water prima.

Deze SLOWTriatlon is een evenement in de buitenlucht met een beperkt aantal deelnemers. De organisatie treft alle nodige voorzorgsmaatregelen en het evenement vindt plaats volgens alle adviezen van het RIVM.

