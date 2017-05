Gemeente Weert wil het EK triatlon 2019 binnenhalen

Weert wil graag de EK triatlon in 2019 binnenhalen. De provincie Limburg, de gemeente, de Nederlandse Triatlon Bond (NTB) en stichting Stadstriathlon Weert zijn al jaren bezig met voorbereidingen voor een bid. Met het indienen hiervan heeft Weert deze wens nu officieel kenbaar gemaakt.

Weert dingt mee naar de organisatie van het EK triatlon 2019. Op 15 juni wordt bekendgemaakt waar dat EK zal gaan plaatsvinden. Het is onbekend welke andere steden een bid hebben uitgebracht.

Goede infrastructuur

De stichting Stadstriatlon Weert is al 3 jaar lang bezig om aan de voorwaarden van de Europese Triathlon Unie (ETU) te voldoen. Weert is goed bereikbaar en heeft een goede infrastructuur. Daarnaast heeft de gemeente een klaverblad parcours zodat een EK triatlon ook voor toeschouwers prima is te volgen.

Wethouder Gabriëls

Op 15 juni stemt de ETU in Oostenrijk over de stad een welke de organisatie zal worden toegekend. Sportwethouder Geert Gabriëls: “Het EK triatlon is voor Weert een mooie kans. De gemeente wil aan dit kampioenschap nieuwe initiatieven verbinden en draagt daarom zowel financieel als praktisch aan dit EK.”

Naamsponsor Rabobank

Naast boven genoemde partijen heeft ook de Rabobank Weerterland en Cranendonck zich verbonden als sponsor. Deze Rabobank heeft organisatorische en financiële ondersteuning toegezegd bij de realisatie van de ambitie voor de EK triatlon in 2019.

Grote startgroepen

Weert wil met het EK triatlon 2019 graag een evenement van formaat op de kaart zetten. De parcoursen van de Rabobank Stadstriatlon Weert 2017 zijn al EK goedgekeurd. De finish is op het Bassin, in het stadscentrum. Op 12 juni zal het onderdeel zwemmen worden afgewerkt in het blauwe meertje.

Dit jaar zullen er zo’n 1.500 deelnemers voor de stadstriatlon van start gaan, maar er zal nog het e.e.a. worden aangepast om grotere startgroepen aan te kunnen. Mocht het EK triatlon 2019 aan Weert worden toegekend, dan gaan er vermoedelijk zo’n 5.500 deelnemers van start.

