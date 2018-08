Eerste Brabantse triatlon op 22 en 23 september 2018

Een hele triatlon betekent 3.800 meter zwemmen, 180 kilometer fietsen en 42,195 kilometer hardlopen. In het weekend van 22 en 23 september is Terheijden het decor van de eerste Brabantse triatlon.

Met de triatlon in Terheijden telt Nederland nu vijf volledige triatlons. “Dat zijn er niet veel maar er zijn ook niet veel mensen die deze afstand kunnen volbrengen”, aldus Ger de Peijper.

Het werd tijd

De Peijper is voorzitter van de stichting Triathlon Evenementen MWB en initiatiefnemer van deze uitbreiding. “Het werd tijd dat er ook een triatlon naar Brabant kwam. Wij hadden al genoeg andere afstanden, maar deze is toch de enige echte”, aldus De Peijper.

Het idee ontstond vorig jaar bij het organiseren van de 35e editie van de Terheijdense triatlon. “Het leek mij prachtig om deze officiële afstand toe te voegen aan onze mogelijkheden. Het definitief regelen van zo’n evenement was alleen even een uitdaging.”

Iets afwijken

Afgelopen weken was hij hele dagen in en rondom Drimmelen bezig met het uitdenken van de juiste route en afstanden. De Peijper: “Het onderdeel zwemmen was geen probleem want het kanaal ‘de Mark’ is lang genoeg. Maar voor het hardloop- en fietsparcours was het puzzelen. De afstanden van de Brabantse triatlon mogen wel iets afwijken, maar je wilt het toch zo precies mogelijk doen.”

Drie dagen

Deze triatlon wordt over drie dagen verspreid. Op vrijdagavond wordt er gezwommen, op zaterdag gefietst en op zondag hard gelopen. De Peijper: “Daarmee zijn wij voor zover wij weten, de tweede ter wereld. In Wales doen ze dit al sinds 2010.”

“Nu gaat het nog puur om de sport. Maar wij willen van de Brabantse triatlon graag een triatlonfestijn maken, met muziek en entertainment. “Wij hebben deze triatlon pas vrij laat bekend gemaakt. Dit had te maken met het regelen van vrijwilligers en de vergunningen. Maar in 2019 gaan wij er sowieso mee door.”

