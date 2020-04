Coronagolf nummer twee waarschijnlijk ook gevaarlijk

Een aantal virologen waarschuwt voor een tweede coronagolf rond de Tour de France. De start is vanwege het coronavirus verschoven naar 29 augustus maar ook die datum is volgens de experts te vroeg.

“Beklimmingen van cols zoals de Izoard of de Tourmalet met veel supporters zijn gevaarlijk”, zegt Stefano D’Amelio. Hij is professor infectieziekten aan de Universiteit van Rome.

Tweede coronagolf komt eraan

De sportzender sprak met drie vooraanstaande virologen over de risico’s van het coronavirus voor de wielersport. “Een tweede coronagolf is erg waarschijnlijk. Die is misschien wat minder zwaar maar hij slaat in september of oktober toe. Het spijt me, maar die valt dan samen met zowel de Tour de France als de Giro d’Italia.”

Besmette druppels zweet

Naast de toeschouwers langs het parcours, is het virus ook gevaarlijk voor de wielrenners. “Er kunnen renners meedoen die in hun incubatieperiode zitten. Grote inspanningen tijdens de beginfase van een infectie kunnen de impact voor een renner veel groter maken”, zegt Dean Winslow.

De Stanford professor geeft aan dat er is bewijs dat renners besmette druppels kunnen verspreiden. “En deze druppels kunnen tot vier à vijf meter achter hen belanden.”

“Ik denk ook niet dat wij volgepakte stadions met tienduizenden supporters zullen zien. Dat gaan wij zeker tot het begin van de herfst niet meemaken”, zegt Winslow. “Volgens de voorspellingen zullen wij dat in de Verenigde Staten niet veilig kunnen doen.”

Minstens een half jaar verbieden

Volgens de virologen moeten landen grote internationale sportwedstrijden eigenlijk minstens een half jaar verbieden. “Ik denk dat het onwaarschijnlijk is dat Australië in de komende zes maanden grote sportevenementen laat doorgaan”, aldus Benjamin Cowie. Hij is professor epidemiologie aan de Universiteit van Melbourne.

Follow @Allesportzaken

Links Sportzaken.pro Bron Sporza