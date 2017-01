Internationaal toptennis terug in ’t Melkhuisje

Er was bijna twee ton nodig om internationaal toptennis terug te krijgen in Hilversum. Dat geld is inmiddels bijeen gebracht. HLTC ’t Melkhuisje kan daarom van 18 t/m 20 mei as. oude tennistijden laten herleven. De KNLTB ondersteunt dit driedaagse toernooi facilitair.

Om de eerste editie van ’t Melkhuisje Masters te kunnen realiseren moesten 10 sponsors voor ieder 14.500 euro worden gevonden. Binnen 2 maanden bleek het benodigde geld er te zijn.

Melkhuisje Masters

Medio november 2016 deed het Stadsfonds Hilversum een oproep om het Melkhuisje Masters financieel te steunen. Het Stadsfonds gaf het goede voorbeeld en legde zelf 35.000 euro in. Samen met de gemeente Hilversum, het Stadsfonds en het bedrijfsleven is nu 2 ton bij elkaar gebracht.

Round-robin tournament

Het Melkhuisje Masters geldt als voorbereiding op Roland Garros, ‘the French Open’ in Parijs. Robin Haase heeft aangegeven aan dit evenement deel te nemen. De organisatie is druk in de weer om nog een tweede Nederlandse toptennisser aan te trekken.

Ook zullen twee buitenlandse topspelers worden uitgenodigd. Het kwartet zal in een zogeheten ‘round-robin tournament‘ gaan spelen. Dit houdt in dat zij allen drie partijen in actie komen op het Hilversumse gravel.

Dutch Open van 23 jaar geleden

Mooi dat ’t Melkhuisje in afgeslankte vorm weer gastheer is van een toptennis toernooi. Het is alweer 23 jaar geleden dat de Hilversumse topclub een ATP-toernooi verzorgde. In 1994 won de Tsjech Karel Novacek de toenmalige editie van de Dutch Open. Hierna verkaste het toernooi naar Amersfoort.

Zes keer voor Balazs Taroczy

In totaal is de Hilversumse club 37 jaar gastheer geweest van dit graveltoernooi. Bekende spelers als Rod Laver, Tom Okker, Guillermo Vilas, Thomas Muster, Carlos Costa en Balazs Taroczy wisten het toernooi op hun naam te schrijven. Taroczy won het toernooi zelfs zes keer, een prestatie die hem de naam ‘Mister Melkhuisje’ opleverde.

