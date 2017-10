The Blind Run is voor goed-, slecht- en niet zienden

Op 7 oktober geeft Wilfred Genee in Doorn het startschot voor The Blind Run. Aan de start verschijnen o.a. Invictus Games gouden medaillewinnaar Daniël Knegt en leden van het Korps Mariniers.

vereniging Bartiméus Sonneheerdt De opbrengst van The Blind Run gaat naar een project waarmee dehet onderwijs aan blinde en slechtziende kinderen wil verbeteren.

Blind, slechtziend of geblinddoekt

Alle deelnemers aan The Blind Run leggen het parcours af met een loopmaatje. Eén van de twee lopers kan zien, de ander is blind, slechtziend of geblinddoekt. Elk duo probeert binnen anderhalf uur zoveel mogelijk kilometers te lopen, waarbij ze zich laten sponsoren voor hun prestatie.

Leren door te horen

Het geld dat de sponsors doneren zal worden besteed aan lesmiddelen die blinde en slechtziende kinderen helpen om te leren door te horen. Zoals via een voelwand met jungledieren die is voorzien van geluid of aan een ‘pratende’ plattegrond.

Zelfstandige toekomst

Regulier lesmateriaal werkt vooral met afbeeldingen maar daar kunnen leerlingen met een visuele beperking niets mee. Via lesmiddelen met geluid krijgen deze kinderen de kans om te leren op een manier die bij hen past. Zo kunnen zij hun talenten ontwikkelen en daardoor werken aan een zelfstandige toekomst.

Bossen van Doorn

De vierde editie van The Blind Run vindt ook dit jaar weer plaats in de bossen van Doorn. Eén ronde is 1.000 meter lang dus jong en oud kunnen meedoen. Start en finish zijn in de dagbestedingslocatie van Bartiméus voor mensen met een visuele beperking.

Iedereen kan zich inschrijven voor The Blind Run. Het maakt niet uit of je wel of niet kunt zien, de enige voorwaarde is dat je als duo deelneemt. Zo kunnen mensen met en zonder visuele beperking samen een heel bijzondere sportieve ervaring delen. Bij twee goedziende lopers krijgt één van de twee een blinddoek om te ervaren hoe het is om blind te sporten.

