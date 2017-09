Evers Staat Op Run loopt 130.000 euro bij elkaar

De Evers Staat Op Run, de sponsorloop voor het Groningse Ronald McDonald Huis, is op 9 september gelopen. Dit spontane initiatief van 538-dj Edwin Evers, Rick en Niels, heeft 129.560 euro opgebracht.

De opbrengst is bestemd voor uitbreiding van het logeerhuis voor ouders van zieke kinderen in het Universitair Medisch Centrum Groningen.

Evers Staat Op Run

Aan het evenement, dat in het Science Park in Amsterdam werd gelopen, deden maar liefst 1.100 lopers mee. Gerard Joling, Jeroen van der Boom en natuurlijk ook Edwin Evers zelf, namen deel aan deze eerste Evers Staat Op Run.

Parcours van 5.380 meter

Het parcours van deze eerste editie van de Evers Staat Op Run was 5.380 meter lang. Een verwijzing naar de naam van de zender. Er liepen veel bekende Nederlanders mee, zoals RTL-nieuwslezer Merel Westrik en modeontwerpster Olcay Gulsen.

Maar ook model Kim Kötter verscheen aan de strat, samen met de tien finalisten van Miss Nederland. Zangers Jeroen van der Boom en Gerard Joling liepen niet alleen mee, maar traden ook op.

Tussen de buien door

“We hielden het net droog”, vertelde een woordvoerster van de organisatie. “De renners begonnen om 11:00 uur en om 13:00 uur was iedereen binnen. De deelnemers renden keurig tussen de buien door en soms zelfs even in een zonnetje.”

Spontaan initiatief

Het idee voor het hardloopevenement ontstond enkele maanden geleden spontaan tijdens de ochtendshow Evers Staat Op. Oud-voetballer John de Wolf deed mee op een loopband en haalde zo 5.000 euro op.

“Op de loopband ziet het er nog prima uit, beter dan wanneer ik buiten ga lopen”, grapte De Wolf. Maar al gauw werd besloten om een run in het leven te roepen die dus al een prima eerste editie kende.

