Gelderland wil twee internationale sportevenementen

GS van Gelderland ondersteunen de plannen om het EK Indoor atletiek in 2021 en het WK Damesvolleybal inclusief WK zitvolleybal van 2022 naar Gelderland te halen. De Atletiekunie en de Nevobo dingen mee naar de toewijzing.

Jan Markink Sportgedeputeerde: “Het gaat bij deze evenementen om topsport en om de side events. Maar ook om de energie die er van deze evenementen uit gaat.”

Gezonde voeding

Alleen al de plannen om deze twee evenementen naar Gelderland te halen, leidt tot plannen om sporten nog meer te promoten. Bovendien benut de provincie de evenementen om extra aandacht te vragen voor Health Valley, Food Valley en gezonde voeding.

Side events

De evenementen hebben veel side events met als doel de sportparticipatie en het aangepast sporten bij clubs te vergroten. Daarnaast wil de provincie de clubs versterken en het bedrijfsleven bij de sport betrekken. De side events starten al ruim voor de evenementen zodat een duurzame impact ontstaat.

Economische impact

Tijdens het WK Damesvolleybal betrekt de provincie zeker 24 Gelderse steden als gastheer. En naast sportieve en maatschappelijke resultaten, zouden de evenementen economisch ook een grote impact krijgen. Deze trekken namelijk veel toeschouwers en krijgen veel aandacht in de media.

Atletiek

Het EK Indoor atletiek duurt 3 dagen en Omnisport in Apeldoorn is daarvoor in Gelderland de enige goede accommodatie. De Atletiekunie wil aan dit EK side events koppelen op het gebied van aangepast sporten, het versterken van clubs en het aantrekkelijk maken van de sport voor de jeugd.

Volleybal

Volleybal maakt een grote groei door dankzij de vele evenementen. En door het WK zitvolleybal te integreren in het WK damesvolleybal, verzekert Gelderland ook de paralympische sporters van een mooi podium.

Gelderland stelt voor de evenementen veel geld beschikbaar. Maximaal 1,2 miljoen euro voor het EK Indoor atletiek en 4,3 miljoen euro voor het WK Damesvolleybal en het WK zitvolleybal.

Follow @Allesportzaken