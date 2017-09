De Spartan obstacle race komt naar Nederland

De Spartan Race komt voor het eerst naar Nederland. En er is maar één manier om erachter te komen hoe bijzonder deze race is. En dat is door mee te doen. Dat kan op 21 oktober in nationaal park Zuid-Kennemerland bij IJmuiden aan Zee.

Spartan Race Een obstacle race zoals de, is een race in competitievorm. In 2016 deden in Nederland alleen al meer dan 200.000 mensen mee en werd hier zelfs een EK gehouden.

Alle niveaus

Bij de race in IJmuiden aan Zee zijn deelnemers van alle niveaus welkom zoals:

• Kinderen van 4 tot 13 jaar die aan de ‘Spartan Kids Race’ kunnen deelnemen;

• Beginnende racers die kiezen voor de ‘Spartan Sprint’ van 6+ kilometer en met meer dan 20 obstakels

• De echte Spartans die de ‘Spartan Super’ van 13+ kilometer en meer dan 25 obstakels aandurven

Nationaal park Zuid-Kennemerland

Het nationaal park Zuid-Kennemerland is de ideale omgeving voor een avontuur om nooit te vergeten. Verrassend, uitdagend, rauw en met de beroemde obstakels. Jeroen Reesen, director van de Spartan Race Nederland: “In een race zoek je lichamelijk en geestelijk je grenzen op. Deelname vergt de combinatie van kracht, uithoudingsvermogen en mentale scherpte. Tegelijkertijd geniet je van sporten met je vrienden in een van de mooiste gebieden van Nederland.”

Grootste obstacle race-merk

De race, met chip-timing en wereldwijde ranglijsten, is het grootste obstacle race-merk ter wereld. Spartan Race organiseerde in 2017 ruim 200 evenementen in meer dan 30 landen. Gezamenlijk namen al meer dan een miljoen sporters deel aan een race.

Snel groeiende sport

De race staat open voor deelnemers van alle niveaus en biedt speciale heats voor wedstrijd- en elitesporters. Op social media heeft de race al meer dan 5 miljoen volgers. Mede dankzij de tv-serie is obstacle racen een van de snelst groeiende sporten ter wereld. Elk jaar is het Spartan Race World Championship het hoogtepunt van het seizoen.

