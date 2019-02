Ride for the roses start op 15 september in Goes

De inschrijving van Ride for the roses is vanaf 14 februari geopend. Vrijwilligers delen dan rozen uit in gastgemeente Goes. De organisatie plaats bovendien een Ride for the roses-fiets als symbool voor alle fietsers die deelnemen.

De inschrijving voor de Ride is vanaf heden geopend. Daarmee keert h et grootste wielerpeloton van Nederland terug naar Zeeland.

Goes is uitstekende gastheer

Op 15 september 2019 vindt het jaarlijkse fietsevenement Ride for the roses plaats in Goes. Hiermee keert het evenement na de edities in 2008 en 2014, terug naar Zeeland. Ook dit jaar halen de deelnemers weer geld op voor KWF Kankerbestrijding.

KWF-directeur Johan van de Gronden is opgetogen: “Zeeland heeft bewezen een uitstekende gastheer te zijn voor de Ride. Ik ben daarom heel blij dat Goes de Ride verwelkomt.”

Grootste wielerpeloton van Nederland

De Ride for the Roses is hét fietsevenement voor jong en oud. En de Ride heeft maar één doel en dat is het kankeronderzoek te versnellen. Iemand kan met de kinderen 10 kilometer op een stadsfiets meedoen of 100 kilometer op de racefiets. Iedereen kan een plekje bemachtigen in dit grootste peloton van Nederland. En zo kan iedereen mee fietsen, op weg naar een wereld waarin niemand meer aan kanker hoeft te sterven.

Theo Schouwenaar route

De routes van de Ride zijn dit jaar vernoemd naar bijzondere deelnemers. Zo heet de 100 kilometer ‘de Theo Schouwenaar-route’. Hij is de Goesenaar die in 2008 en 2014 nauw betrokken was bij de organisatie van het evenement in Goes.

Maar Schouwenaar kreeg in 2012 kanker. Hij had twee keer baat bij een medicijn tegen longkanker dat na nieuw onderzoek werd ontwikkeld. Maar helaas voor Schouwenaar heeft de tumor zich toch weer ontwikkeld.

Maar hij is desondanks de trotse ambassadeur van de route. “Ik hoop dat mijn arts op een dag belt met de mededeling dat voor mij opnieuw een medicijn beschikbaar is.”

