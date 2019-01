NK Wegwielrennen drie dagen in en rond Ede

Het NK Wegwielrennen 2019 vindt plaats in Ede. De KNWU en organisator Golazo slaan de handen ineen om op 26, 29 en 30 juni een mooi wielerfeest te bouwen.

“Het heuvelachtige landschap in en rond Ede is dé reden waarom het NK Wielrennen in Ede thuishoort. Door de hoogteverschillen is er een uitdagend en prachtig parcours mogelijk.”

Voor elk wat wils

“De aanloop naar het NK gaan we ook gebruiken om de fietsmogelijkheden in en rond Ede beter onder de aandacht te brengen. Ede heeft naast MTB routes, namelijk voor elke fietser wat wils. En je kunt hier tientallen kilometers door de natuur rijden”, stelt burgemeester Rene Verhulst.

Drie dagen NK Wegwielrennen

Het NK Wegwielrennen wordt in drie dagen verreden. Op 26 juni vindt het NK Tijdrijden plaats voor beloften bij zowel de vrouwen als de mannen.

Op 29 juni worden vervolgens de wegwedstrijden van de elite vrouwen en beloften gehouden en tot slot strijden op 30 juni as. de elite mannen in een wegwedstrijd om de rood-wit-blauwe trui.

Centrale locatie

“Dit is al het tweede jaar waarin de KNWU het NK samen met Golazo organiseert. Dit is het moment in het jaar waarin alle Nederlandse toppers in eigen land te bewonderen zijn.”

“Wij zijn blij met Ede als centrale locatie. Naast het aanbieden van een attractief parcours voor spannende wedstrijden, is het verhogen van de fanbeleving voor de wielerbond een belangrijk speerpunt”, stelt KNWU-directeur Thorwald Veneberg.

Activiteiten voor het publiek

“Naast de tijdrit en de wegwedstrijden, organiseren wij in Ede ook meerdere activiteiten voor het publiek”, vertelt Dimitri Bonthuis van Golazo.

“Zo kunnen recreatieve fietsers het parcours van het NK Wegwielrennen verkennen tijdens de NK toertocht. En rondom de wedstrijden wordt samen met lokale horeca en diverse partners, een mooi wielercafé opgezet voor het publiek.”

Follow @Allesportzaken