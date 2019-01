Eerste NK wielrennen voor bedrijven in Montferland

Op 16 en 23 juni as. wordt in Montferland het eerste NK wielrennen voor bedrijven gehouden. Het evenement is door de provincie Gelderland op de Gelderse sport evenementen kalender geplaatst.

De organisatie wil van dit nieuwe NK wielrennen voor bedrijven een ontspannen evenement maken met twee lekker ongedwongen fietsdagen.

KNWU erkend evenement

Dit nieuwe NK is officieel erkend door de KNWU en bedrijven kunnen zich op drie onderdelen met elkaar meten. Die onderdelen zijn Nederlands kampioen op de weg, Nederlands kampioen mountainbike en Nederlands kampioen wielrennen overall.

Ongedwongen fietsdagen

De organisatie wil van dit nieuwe NK een ontspannen evenement met twee ongedwongen fietsdagen maken. De deelnemers krijgen alle gelegenheid om onderlinge banden te versterken en contacten op te doen. Op het finishterrein worden een Bike-expo van Specialized en allerlei evenementen ingericht. Bedrijven kunnen er ook kennis delen over fietsen als vorm van duurzame mobiliteit.

Wegwielrennen op 16 juni

Op 16 juni worden twee onderdelen verreden, de Montferland Cyclo en de Montferland ploegentijdrit. Voor de Montferland Cyclo zullen groepen van maximaal 30 deelnemers hun eigen wedstrijd rijden over het heuvelachtige en volledig afgesloten parcours. De ploegentijdrit voor teams van 5 deelnemers voert over hetzelfde parcours. Door de opzet van deze wedstrijden is het ook voor sportieve toerfietsers mogelijk om veilig deel te nemen.

Mountainbiken op 23 juni

Op 23 juni start de Montferland mountainbike marathon. Deze staat nu al bekend als één van de mooiste maar tevens ook zwaarste mountainbike marathons van Nederland.

De bedrijven die deelnemen hebben voor dit onderdeel gegarandeerde startplaatsen. De organisatie maakt na afloop de klassementen op basis van een puntentelling per startgroep over de diverse onderdelen.

Aanmelding

Bedrijfsteams kunnen zich vanaf vandaag al aanmelden voor het NK en het is mogelijk om voor één of voor beide dagen in te schrijven. Aan de wedstrijden kan ook individueel worden deelgenomen maar inschrijving daarvoor is pas mogelijk vanaf 1 maart as.

