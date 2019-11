Running Blind als NK tijdens de NN Zevenheuvelenloop

De NN Zevenheuvelenloop vormt op 17 november het decor voor de eerste NK Running Blind. Lopers met een visuele beperking kunnen hieraan, begeleid door een buddy, meedoen.

De stichting Running Blind organiseert deze Nationale Kampioenschappen samen met de Atletiekunie en de Stichting Zevenheuvelenloop.

Stichting Running Blind

De stichting Running Blind krijgt sinds 2018 steun van NN. De stichting maakt hardlopen mogelijk voor iedereen met een visuele beperking. De NK zijn een onderdeel van de NN Zevenheuvelenloop. De atleten en hun buddy’s die na 15 kilometer de finish als eerste passeren zijn de winnaars.

Naar officieel NK?

“Hardlopen is voor iedereen”, stelt Eric van der Burg, voorzitter van de Atletiekunie. “Hardlopen is ook voor mensen met een visuele beperking prima te doen. Wij gaan daarom via ons platform extra aandacht besteden aan dit officieuze NK. En wij gaan ook toetsen of dit evenement de potentie heeft om uit te groeien naar een officieel NK.”

Fantastische ervaring

Alexander Vandevelde is directeur van de stichting Zevenheuvelenloop. “We zijn er trots op dat wij het eerste NK Running Blind mede mogen organiseren. En we gaan er alles aan doen de deelnemers een fantastische ervaring te bieden.”

Namen in braille

Remco Barbier van NN Group: “Als fan van alle hardlopers zet NN zich ook in voor de lopers met een visuele beperking. Wij gaan de namenwand op de expo, waarop alle deelnemers vermeld staan, daarom ook aanpassen. Alle namen op deze wand zullen vanaf dit jaar ook in braille te lezen zijn.”

Al 23 duo’s aangemeld

Jan Wapenaar, bestuurslid van de stichting Running Blind: “Er hebben zich voor ons NK al 46 lopers (23 duo’s) ingeschreven. Veel lopers die tot nu toe wedstrijden van 10 kilometer liepen, willen nu de uitdaging van 15 kilometer aangaan. Zowel atleten met een visuele beperking als potentiële buddy’s, kunnen zich aanmelden via de website.”

Follow @Allesportzaken