Nijmegen wil de EuroGames 2022 gaan organiseren

Binnen een maand hoort Nijmegen of de gemeente de EuroGames 2022 mag organiseren. De initiatiefgroep EuroGames Nijmegen 2022 leverde onlangs namelijk hun definitieve bid in.

De provincie Gelderland en de gemeente Nijmegen steunen het bid voor de EuroGames 2022. Zij stellen gezamenlijk 221.000 euro beschikbaar voor het evenement.

Love to move op de EuroGames

De EuroGames is een groot sportevenement voor lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders. Op 16 of 17 maart as. wordt duidelijk of de European Gay and Lesbian Sport Federation (EGLSF) de organisatie aan Nijmegen gunt.

Het voorstel van Nijmegen heeft als titel ‘Love to move’. De gemeente en de provincie hopen via de evenement de diversiteit in de sport verder te bevorderen.

Vertrouwen

Gedeputeerde Bea Schouten wil ook met de Gelderse sportclubs gaan praten over inclusief sporten. “Ik hoop dat de EuroGames voor LHBTI-sporters een evenement wordt, dat hen het vertrouwen geeft om zichzelf te zijn in onze maatschappij.”

Grete Visser is wethouder welzijn in de gemeente Nijmegen. Zij is er trots op dat een groep Nijmegenaren de EuroGames 2022 naar de Waalstad wil halen. “Want Nijmegen is een stad waar iedereen welkom is en waar iedereen altijd zichzelf mag zijn.”

Medewerking sportclubs

Uit onderzoek blijkt dat ook de Nijmeegse sportclubs en vrijwilligers graag meewerken aan dit sportevenement. Er is al een aantal sporten uitgekozen zoals voetbal, zwemmen, hardlopen, hockey, badminton, volleybal, tennis, bridge en jeu de boules.

De initiatiefgroep onderzoekt de komende periode of er nog meer sporten kunnen worden toegevoegd. Naast de wedstrijden op dit driedaagse evenement, zal ook een officiële en feestelijke openings- en afsluitingsceremonie gaan plaatsvinden.

