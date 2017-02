De SGP in Albasserdam is tegen de New Energy Tour

De SGP-fractie van de gemeenteraad van Alblasserdam is niet blij. De New Energy Tour 2017 wielerkoers finisht later dit jaar namelijk in deze gemeente. Ogenschijnlijk een mooie gelegenheid om de gemeente wat duidelijker op de kaart te zetten. Maar fractievoorzitter Jan-Willem de Leeuw denkt daar anders over want de SGP is tegen topsport.

“Topsport gaat gepaard met de verheerlijking van de mens en wij voelen ons daar niet bij thuis. Een groot deel van de bevolking heeft eveneens moeite met deze wedstrijd”, stelt fractievoorzitter De Leeuw.

Gelovige topsporters

“Het menselijk lichaam wordt met dat fietsen overbelast en daar heeft de Heer ons niet voor gemaakt”, stelt de SGP-fractie. De vraag is hoe de gemiddelde gelovige topsporter over deze uitspraak denkt. Daarvoor werd de vraag voorgelegd aan het Braziliaanse langlauf- en biatlonteam. De leden van dit team zijn allen gelovige topsporters.

Een beetje gek

“Die mensen snappen er niks van. Alles iets in de Bijbel te lezen is en het staat hen niet aan, dan negeren zij het en andere teksten nemen ze letterlijk over. Vergelijk hen maar met de Farizeeën. Zij doen alsof zij het het beste weten, maar negeren de wil van Jezus”, zo antwoordden zij. “Eigenlijk zijn zij een beetje gek.”

Hoeveel is er voor de New Energy Tour betaald

De SGP wil van burgemeester en wethouders van Alblasserdam weten hoeveel er is betaald om de finish van de New Energy Tour op 20 mei in Alblasserdam te laten plaatsvinden. Rotterdam weigerde eerder omdat het te duur zou zijn. Daarnaast wil de SGP-fractie graag weten hoe het op 20 mei met de bereikbaarheid van het dorp is gesteld.

