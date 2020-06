Nationale Sportweek 2020 gaat gewoon door

Sinds de coronacrisis staat sport in Nederland helaas op een veel te laag pitje. Met het thema ‘sport doet iets met je’ hoopt NOC*NSF te inspireren om in de Nationale Sportweek 2020 weer te gaan bewegen.

Van 18 t/m 27 september inspireert NOC*NSF Nederlanders weer tien dagen lang om een leven lang te genieten van sport. De sportkoepel gaat er vanuit dat Nederland in die maand ook weer als vanouds vrijuit mag gaan sporten.

Met de Nationale Sportweek 2020 opent NOC*NSF het nieuwe sportseizoen. Grote evenementen mogen helaas nog even niet. Maar binnen de richtlijnen van de overheid kunnen Nederlanders gelukkig dan al genoeg sporten. En met wat creativiteit is er weer een fantastische sportweek van te maken.

Dit jaar zetten Eindhoven, Emmen en Nieuwegein als host city de sport extra in de kijker. In deze drie gemeenten staat extra veel actie rond sport op het programma. Hieronder vallen dit jaar ook een aantal activiteiten via Uniek Sporten.

Deze gemeenten moeten een voorbeeld zijn voor andere gemeenten. Zij zullen aangeven hoe je sport goed kunt vieren, promoten en etaleren. NOC*NSF zal de programma’s van deze gastgemeenten later nog bekend maken.

Dit jaar is er een elftal met ambassadeurs samengesteld met o.a. kickbokser Rico Verhoeven en tennisster Diede de Groot. Maar ook Yara van Kerkhof, roeister Laila Youssifou en judoka Roy Meyer zijn dit jaar zeker van de partij.

NOC*NSF maakt binnenkort via de social media nog bekend wie de andere teamleden zullen zijn. De elf ambassadeurs o.l.v. Rico Verhoeven zullen iedereen motiveren om tijdens de Nationale Sportweek 2020 te gaan sporten en te bewegen.

