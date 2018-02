Nationale Sportweek 2018 duurt dit jaar 15 dagen

Deventer wordt een van de gaststeden van de Nationale Sportweek 2018. Dit maakte sportwethouder Liesbeth Grijsen en Richard Kaper van NOC*NSF bekend tijdens de Deventer Sportverkiezing.

NOC*NSF organiseert de Nationale Sportweek dit jaar voor de 15de keer. De week is bedoeld om sport te promoten en mensen uiteindelijk voldoende te inspireren om te gaan bewegen.

Vijf gaststeden

De jubileum editie krijgt vijf gaststeden en zal dit jaar van 15 t/m 29 september plaatsvinden. Daarmee overlapt deze sportweek de Europese Week van de Sport. Honderden clubs en gemeenten zullen tijdens deze twee weken evenementen op touw zetten zoals sportclinics, -toernooien en -demonstraties.

Vijftien dagen

In voorgaande jaren was altijd één gemeente de gaststad van de Nationale Sportweek. Maar om tijdens het jubileum jaar de kracht van een nationale campagne te benadrukken, beslaat de Nationale Sportweek 2018 vijftien dagen in meerdere gaststeden.

Sport horen, zien en voelen

Kaper: “Tijdens de Nationale Sportweek willen wij Nederland de sport laten horen, zien en voelen. Er sporten nu elke week al 10 miljoen Nederlanders maar dat kunnen er nog veel meer worden. Honderden sportclubs en gemeenten gaan dit in september mogelijk maken.”

Gaststad Deventer

“Het is prachtig dat ook Deventer gaststad is”, stelt sportwethouder Grijsen. “Het past in het doel van de gemeente om inwoners een leven lang te laten sporten en bewegen. Iedereen kan tijdens de Nationale Sportweek 2018 in Deventer en vele andere gemeenten, kennis maken met het plezier dat sport brengt.”

25 jaar Sportbedrijf Deventer

“Het Sportbedrijf Deventer bestaat dit jaar 25 jaar en wij willen graag dat iedere Deventernaar dit jubileum mee komt vieren. Wij roepen daarom alle inwoners van de stad op om in september mee te doen”, zegt Aschwin Lankwarden, directeur van het Sportbedrijf.

