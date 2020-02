Marathon van Rotterdam: met koorts niet meelopen

Mensen die in aanloop naar de Marathon van Rotterdam koorts hebben, kunnen beter niet meedoen. Dat advies geeft de organisatie van het evenement aan de deelnemers.

De marathon vindt plaats op 5 april as. Het advies is bedoeld voor de lopers die in de twee weken voor het evenement, minimaal 38 graden koorts hebben.

Organisatie volgt de adviezen

Ook de organisatie houdt de ontwikkelingen rond het nieuwe coronavirus nauwlettend in de gaten. “Wij volgen de adviezen van het RIVM, de GGD en het GHOR”, zo meldt Rotterdam Marathon op haar website.

GHOR behartigt de belangen van de publieke gezondheid en veiligheid in Nederland. “Ons advies is dit jaar niet anders dan in andere jaren”, zegt directeur Mario Kadiks.

Nog te vroeg

Kadiks kan nog niet zeggen of, en zo ja, welke maatregelen de organisatie zal moeten treffen vanwege het virus. “Daarvoor is het nog te vroeg.” De organisatie vraagt deelnemers al wel om regelmatig de handen te wassen. “Mensen die moeten niezen, kunnen dat het beste in de binnenkant van de elleboog doen.”

Niet erg hoopvol

“Het virus zal nog maanden lang in Europa rondwaren”, zegt de gezaghebbende Rotterdamse viroloog Ab Osterhaus. Op dit moment is het moeilijk om al een voorspelling te doen over hoe het virus zich zal verspreiden. “Maar het ziet er niet erg hoopvol uit vanwege de verschillende plaatsen waar het virus nu opduikt”, aldus Osterhaus.

