De Amsterdam Marathon 2020 gaat niet door

De 45ste editie van de marathon van Amsterdam gaat dit jaar niet door. Dat hebben de gemeente en Le Champion besloten. De reden voor annulering van de Amsterdam Marathon 2020 is de toename van het aantal coronabesmettingen in de stad.

Een andere reden voor het annuleren van het evenement is het internationale karakter van de marathon. De kans op besmetting is daardoor groter. Doorgaans nemen hardlopers en hardloopsters uit 140 landen deel aan deze marathon.

Vorig jaar verschenen maar liefst 47.000 deelnemers aan de start. De organisatie had het maximum voor 2020 al gereduceerd naar ‘slechts’ 12.500 lopers. Maar de het aantal corona besmettingen neemt in de afgelopen weken weer toe. Het gemeentebestuur van Amsterdam vindt het daarom niet verantwoord een vergunning te verstrekken voor dit evenement.

2. Lopers die geen lid zijn van Le Champion hebben geen recht op restitutie. Zij kunnen hun volledige pakket meenemen naar de editie van 2021 en hoeven daarvoor nog niets te doen. Zij ontvangen voor 1 november as. bericht. Hierin staat hoe zij het startbewijs kunt omzetten naar de editie van 2021.

Vanaf 19 oktober aanstaande kunnen lopers zich alweer inschrijven voor de TCS Amsterdam Marathon 2021. Le Champion geeft via de website antwoord op veel gestelde vragen.

Het is voor alle ingeschreven deelnemers natuurlijk teleurstellend dat de marathon dit jaar niet doorgaat. Maar bij het organiseren van zo’n groot evenement staan de gezondheid en veiligheid voorop.

Le Champion ontwikkelt een app waarmee hardlopers de TCS Marathon, Mizuno Halve Marathon of TCS 8 km virtueel kunnen lopen. Het bedrijf hoopt dat alle deelnemers daar in de week van 18 oktober aan meedoen.

Follow @Allesportzaken