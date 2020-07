Er komt dit jaar ook geen Marathon van Rotterdam. De overheidsrichtlijnen maken het volgens de organisatie niet mogelijk om het evenement op de traditionele manier te organiseren.

Dit jaar zou de marathon van Rotterdam voor de 40ste keer starten. De wedstrijd is vanwege het coronavirus al eens verplaatst naar 25 oktober maar is nu dus helemaal geschrapt.

Geen Marathon van Rotterdam

“Het afzeggen van de marathon is een bittere pil. Het is zuur voor iedereen die zich had verheugd op deze jubileummarathon”, zegt organisator Mario Kadiks. “Maar het is buitengewoon moeilijk om een grote massa mensen met de geldende protocollen te beheersen. Bedenk eens hoe lastig de 1,5-meter regel zou zijn.”

De organisatie wilde deze beslissing in dit stadium nemen zodat alle deelnemers weten waar zij aan toe zijn. “Wij houden nu 11 april 2021 aan, dat is onze nieuwe stip aan de horizon.”

De grandeur moet blijven

De marathon van Rotterdam is ieder jaar een feest met vele duizenden deelnemers en honderdduizenden toeschouwers. En het draait niet alleen om de toppers. Daarom wil de organisatie de wedstrijd niet alleen voor de elitelopers laten doorgaan.

Kadiks: “Wij hebben geen moment overwogen om de marathon in afgeslankte vorm door te laten gaan. Die zou geen schim meer zijn van het loopfeest dat wij voor ogen hebben. De grandeur moet blijven.”

Burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam sluit zich aan bij die woorden. “Onze marathon is wereldwijd een begrip bij lopers. Zij dromen over een parcours met de finish op de Coolsingel, toegejuicht door een enorme menigte. Helaas blijft het dit jaar bij dromen en richten wij ons maar op 11 april 2021.”

Uitgegeven startbewijzen blijven geldig

Rotterdam is niet de enige stad waarin een marathon is afgelast. Ook de marathons van New York, Boston en Berlijn gaan dit jaar niet door. De marathons van Parijs en Amsterdam gaan vooralsnog wel door. Deze waren vanwege de corona pandemie al verplaatst naar 18 oktober. De 17.000 startbewijzen die al waren uitgegeven voor de editie van dit jaar blijven geldig.

