Inschrijving voor de Koningsspelen 2017 geopend

Op 21 april 2017 worden voor de 5de keer de Koningsspelen gehouden. Die dag wordt één groot feest, een feest is dan ook het thema van deze spelen. In Harderwijk gaf Richard Krajicek het startsein. Basisscholen en Nederlandse scholen in het buitenland kunnen zich tot 3 februari inschrijven voor de Koningsspelen 2017.

De Koningsspelen begonnen als een éénmalig evenement maar zijn al een traditie geworden. En na het succes van de eerste vier jaar wordt ook de komende editie weer één groot feest.

Koningsmatch

Er is dit jaar extra aandacht voor de Koningsmatch. Hiermee kunnen sportclubs en scholen eenvoudig met elkaar in contact te komen en elkaar helpen. Bijvoorbeeld via een clinic of het uitlenen van materiaal. Via de website van de Koningsspelen kunnen de ingeschreven sportclubs en scholen met één klik een match maken.

Stimuleren om te blijven sporten

Krajicek: “De Koningsmatch biedt de kinderen op langere termijn voordelen. Sportclubs kunnen zich presenteren zodat de kinderen kennismaken met allerlei vormen van sport. Een opzet van de Koningsspelen is dat kinderen na de spelen regelmatig blijven sporten.”

Hoofdthema Koningsspelen 2017 is ‘feest’

Het hoofdthema van de Koningsspelen 2017 is ‘Feest’. Naast dit thema zijn er 5 subthema’s t.w. Jarig en feest, Goed ontbijt, Muziek en dans, Sporten en bewegen en Samen plezier. Ook deze thema’s gaan een rol spelen in het ‘Feest’ pakket voor de scholen. De thema’s komen op 17 maart terug in het ‘Kinderen voor Kinderen’ lied.

Koningsspelen lied heet Okido

Kinderen voor Kinderen maakten na in Harderwijk de titel voor het nieuwe lied van de Koningsspelen bekend, Okido. Met dit lied en de bijbehorende dans gaan de Koningsspelen 2017 zingend en swingend van start. De scholen die mee doen ontvangen het lied en de dansinstructie vooraf, zodat de kinderen genoeg tijd hebben om te oefenen.

