De honderdste TOTO KNVB Beker is van goud

Op 12 januari jl. werd in Zeist, precies 100 dagen voor de 100ste KNVB Bekerfinale, de Gouden TOTO KNVB Beker onthuld. Het team dat op 22 april in de Rotterdamse Kuip wint, krijgt deze gouden beker uitgereikt.

Nederlandse Loterij KNVB TOTO, onderdeel van, heeft het contract met deverlengd. TOTO verbindt zich t/m 2022 als co-naamgevend hoofdsponsor aan het TOTO KNVB Bekertoernooi.

Mooie opvolging

Jean-Paul Decossaux, commercieel directeur KNVB: “De KNVB is blij met de contractverlenging met Nederlandse Loterij. Het co-naamgevend sponsorschap voor de TOTO KNVB Beker is een mooie opvolging van de eerdere contracten met de Staatsloterij en TOTO.”

Meer profiteren

“Al vele jaren draagt Nederlandse Loterij met haar opbrengsten bij aan het Nederlandse voetbal. Een belangrijk doel van de contractverlenging is om het voetbal nog meer van de samenwerking tussen de KNVB en vooral TOTO te laten profiteren.”

Trotse hoofdsponsor

Arno de Jong, directeur marketing bij de Nederlandse Loterij: “TOTO is al sinds 2009 trotse hoofdsponsor van de KNVB. Nu zijn wij ook co-naamsponsor van de TOTO KNVB Beker. Ook hieruit blijkt hoe TOTO en het voetbal onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.”

Spanning

“En dat is niet alleen omdat TOTO in 1957 een initiatief was van de KNVB. Maar vooral ook omdat TOTO net zoals veel Nederlanders, een groot fan is van het Nederlandse voetbal. Bovendien past de spanning die het TOTO KNVB Bekertoernooi met zich meebrengt goed bij TOTO.”

