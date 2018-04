KNVB neemt jaarlijks afscheid van oud-internationals

De KNVB gaat jaarlijks afscheid nemen van spelers die hun interlandloopbaan beëindigen. In de even jaren doet de bond dat van de mannelijke internationals, in oneven jaren van de Oranjevrouwen.

De bond maakte op 23 april ook bekend dat Wesley Sneijder op 6 september zijn afscheidsduel zal spelen. Hij zal tegen Peru voor zijn 134e wedstrijd aantreden en afzwaaien.

Passend afscheid

Op 13 oktober as., bij de wedstrijd tegen Duitsland in de Johan Cruijff Arena voor de UEFA Nations League, zal de KNVB ook andere internationals in het zonnetje zetten die stoppen.

“Wij willen passend afscheid van hen nemen”, zegt Jean Paul Decossaux, commercieel directeur bij de KNVB. “Dit zal een traditie worden die de bond altijd zal blijven eerbiedigen.”

Dat verdienen zij

“De KNVB vindt net zoals alle voetballiefhebbers, dat onze belangrijkste spelers zo’n einde van hun carrière in Oranje verdienen. Het is een ode aan wat ze ons gebracht hebben. Zo willen wij omgaan met de mannen en vrouwen die ons met hun spel zoveel plezier verschaft hebben.”

De KNVB maakt bij de afscheidswedstrijd onderscheid tussen spelers met minder dan 50 interlands, spelers met 50 tot 100 honderd interlands en spelers met meer dan 100 interlands.

Hall of Fame

Op de KNVB Campus in Zeist wordt een Wall of Fame gemaakt om de gestopte internationals te eren. Alle internationals krijgen bovendien een aandenken. “Afhankelijk van hun status als international, ontvangen zij een pakket aan eerbewijzen aan hun carrière in Oranje”, aldus de KNVB.

